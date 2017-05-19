Google Brain adlı proje, hastalıkları önceden bilecek

Hızlı bir Google aramasıyla neyimiz olduğunu tahmin etmeye çalışmak hem endişe seviyemizi artırıyor hem de yanlış teşhisler sonucu, sorunu çözemememizi sağlıyor. Üstelik bir sağlık profesyoneline gitmemizi de engelleyebiliyor.

Teknoloji şirketinin Google Brain adlı araştırma projesi, Stanford, UC San Francisco ve Chicago Üniversitesi tıp fakülteleriyle ortak yürütülüyor.

Tıbbî verileri inceleyerek insanların sağlığı hakkında bilgi alan ve gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri şeyleri tahmin edebilen bu yapay zeka projesi, makine öğrenimi teknolojisinden faydalanıyor.

Proje, hayatî tehlikeye sebep olabilecek hastalıklardan belirli semptomlara kadar her şeyin önceden bilinebilmesini hedefliyor.

EN YENİ TEKNİĞİ KULLANIYOR

Google, projeyle ilgili incelenen tıbbî kayıtların tamamen anonim olduğunu ve kimsenin kişisel bilgileriyle ilgili gizlilik ihlâli olmadığını belirtti.

Google, bu sistem için geçen ay duyurduğu GAN (Generative Adversarial Network) çalışmasını kullanıyor.

Bundan üç yıl önce bulunan ve yapay zekanın, sisteme dışarıdan veri girişi yapılmadan çalışmasını sağlayan bu teknik, yapay zekada büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

SinirselStanford, UC San Francisco ve Chicago Üniversitesi'nin tıp fakülteleriyle ortak yürütülen çalışma

İNSAN BEYNİNİ TAKLİT EDİYOR

Nöral ağlara dayalı olan sistem, beynin işleyişine benzer bir yol izleyerek öğreniyor.

Bu ağlar, bilgideki konuşma, metin ya da görüntüler içinde belirli kalıpları ayırt edebiliyorlar ve yapay zeka çalışmalarındaki son gelişmelere kaynaklık ediyorlar.

Google Brain'in teknolojisi, Google Translate ve arama için de kullanıldı, ancak gelecekte hasta bakımını baştan aşağı değiştirmek için de kullanılabilir.