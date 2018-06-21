Tahincioğlu Basketbol Ligi’ni şampiyonlukla noktalayan, THY Euroleague’de ise final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe Doğuş, ABD’li oyuncusu Brad Wanamaker’ın rotayı yeniden NBA’e çevirmesiyle guard arayışına girdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre geçtiğimiz sezon Darüşşafaka’dan ayrılıp uzun bir süre NBA’de şans kovalayan Wanamaker’ın ‘NBA aşkının’ bu yıl da canlanması Sarı-Lacivertli kulübü bu pozisyona takviye konusunda hamle yapmaya itti.

Wanamaker’ın bu kez NBA’de kendisine kulüp bulma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren Kanarya’nın, ilk etapta NBA’de Atlanta Hawks ile olan sözleşmesi sona eren ABD’li guard Malcolm Delaney ile ilgilendiği öğrenildi. İki sezondan bu yana Atlanta’da 6,3 sayı ve 3 asist ortalamalarıyla görev yapan 29 yaşında ve 1.91 boyundaki Delaney, 2014-16 yılları arasında Lokomotiv Kuban’daki performansıyla parlamış ve NBA’in yolunu tutmuştu.

TEODOSIC BOŞTA

Bu arada, NBA’de Los Angeles Clippers’ta forma giyen ünlü Sırp guard Milos Teodosic’in de kulübü tarafından büyük olasılıkla serbest bırakılacağı belirtildi. Clippers’ın, 31 yaşında ve 1.96 boyundaki oyuncuyu opsiyonunu kullansa dahi ücretini ödeyerek yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Sırbistan’da faaliyet gösteren Mondo Basketbol haber sitesi, Teodosic’in Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ve Barcelona’nın gündeminde olduğunu iddia etti.