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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)

10.06.2018 - 09:18 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de tarihi seçimle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, ilk iş olarak Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör olarak görev yapmaya başlayan Comolli, transfer harekatını başlattı! İşte Fenerbahçe'de günün transfer haberleri

  • 1 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    1 | 20

    Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Başkan Ali Koç’un sportif direktörlüğe Damien Comolli’yi getirmesinin ardından yeni sezon için takıma yapılacak olan takviyeler de belli olmaya başladı. Ali

     

     

  • 2 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    2 | 20

    Ali Koç’un, başkanlığa seçilmeden önce sportif direktör olarak belirlediği Comolli o dönemlerden çalışmalara başlamıştı.

     

     

  • 3 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    3 | 20

    Başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, ilk iş olarak Damien Comolli’nin adını açıkladı.

     

     

  • 4 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    4 | 20

    İşte o dönemden belirlenen isimlerle de şimdi resmen temasa geçilmeye başlandı.

     

     

  • 5 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    5 | 20

    Öncelikli olarak ileri ucun her yerinde oynayabilen St. Etienne’den Jonathan Bamba’yla temasa geçildi.

     

     

  • 6 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    6 | 20

    22 yaşındaki oyuncunun da Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, İstanbul ve Fenerbahçe hakkında arkadaşlarından bilgi aldığı öğrenildi.

     

     

  • 7 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    7 | 20

    KALEYE VE DEFANSA TAKVİYE

     

    Comolli’nin bir diğer hedefi de Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yerry Mina...

  • 8 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    8 | 20

    Barcelona, 22 yaşındaki oyuncusunu kiralık olarak vermeye hazır.

     

     

  • 9 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    9 | 20

    Yerli oyuncu konusunda ise Comolli’nin önceliği kale...

     

     

  • 10 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    10 | 20

    Bunun için de Bursaspor’dan Harun Tekin ile Altınordu’nun genç file bekçisi Berke Özer için girişimler başlamış durumda.

     

     

  • 11 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    11 | 20

    Özellikle Harun için takasla transfer yolunun da zorlanacağı belirtildi.

     

     

  • 12 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    12 | 20

    VOLKAN BELİRSİZ, KAMENI, BAŞKENT'E DOĞRU!

     

    Sportif  Direktör Damien Comolli, kaleye takviye yapmaya hazırlanırken Volkan Demirel ve Kameni’nin durumları da merak konusu oldu.

  • 13 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    13 | 20

    Öncelikli olarak Kameni kesinlikle takımda kalmayacak.  Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü tecrübeli file bekçisini kadrosuna dahil etmek istiyor.

     

     

  • 14 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    14 | 20

    Bunun için de Fenerbahçe Yönetimi’ne bir teklif sunulacak.

     

     

  • 15 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    15 | 20

    Volkan Demirel konusunda ise henüz karar verilmiş değil. Tecrübeli file bekçisi ile yola devam edilme ihtimali var.

     

     

  • 16 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    16 | 20

    KOCAMAN BEKLİYOR!

     

    Teknik direktör konusunda belirsizlik yaşayan Fenerbahçe’de bu konudaki ikinci zirvenin dün gerçekleşmesi bekleniyordu...

  • 17 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    17 | 20

    Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın buluşarak bir kez daha görüşmesi planlanıyordu ancak yoğun program nedeniyle tarafların bir araya gelemediği ifade edildi.

     

     

  • 18 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    18 | 20

    Sarı-Lacivertli takımda ikinci zirvenin, en geç yönetim kurulu toplantısının gerçekleşeceği salı gününe kadar yapılacağı bildirildi.

     

     

  • 19 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    19 | 20

    AĞIRLIK YABANCI HOCADA

     

    Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetimin, yeni sezonda yola yabancı bir hocayla devam etmek istediği öğrenildi.

  • 20 Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Comolli harekete geçti, bombalar patlıyor!
    20 | 20

    Bunun için de yönetim kurulu toplantısı sonrasında deneyimli teknik adam Aykut Kocaman’a teşekkür edilip yolların ayrılması bekleniyor.

     

     

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