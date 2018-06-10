FENERBAHÇE İLE GALATASARAY'I BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ!
Süper Lig'de sezon sona erdi ancak ezeli rekabet bu kez transferde yaşanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, Milan Badelj transferinde karşı karşıya geldi.
Kadrosuna iyi bir orta saha eklemek isteyen Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli aracılığıyla Hırvat yıldız Milan Badelj ile ilk teması kurdu.
Sabah'ın haberine göre bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi alan Comolli'nin sonrasında bu raporu başkan Ali Koç'a sunduğu gelen haberler arasında.
ALBAYRAK MENAJERİYLE BULUŞTU
Fenerbahçe cephesinin değerlendirme yaptıktan sonra son teklifini Hırvat menajere sunması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Galatasaray da Milan Badelj ile yakından ilgileniyor.
Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ile Badelj için iletişime geçti. Cimbom da Hırvat yıldız için bekleyişte.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Milan'ın da istediği öğrenildi. Ancak Badelj, futbol kariyerine İtalya dışında devam etmek istiyor. Hırvat oyuncunun transferinin Dünya Kupası başlamadan netleşmesi bekleniyor.
İTALYA DEVİ MİLAN DA PEŞİNDE
Son 4 sezonu Fiorentina'da geçiren Milan Badelj bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın orta sahasına ilaç olacak kapasitede...
MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSİMLERİNDEN
29 yaşındaki Hırvat orta saha Milan Badelj, milli takımın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor... Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın büyük kozu olacak.
ENES ÜNAL SÜRPRİZİ!
UEFA'dan gelen kadro ve bütçe kısıtlamasının ardından takımı yeni baştan oluşturmak isteyen Galatasaray'ın gündemine giren son isim Enes Ünal...
Fotomaç'ta yer alan habere göre Bafetimbi Gomis'in yanına güçlü bir isim katmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Bonservisi Villarreal'de bulunan Enes geçen sezon Levante'de kiralık olarak forma giymişti. Villareal'in 18 milyon Euro'ya Ekambi'yi transfer etmesinin ardından golcü futbolcunun yeniden kiralanma ihtimali doğdu.
Teknik direktör Fatih Terim faktörü ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının Villareal'i ikna edici olabileceği düşünülüyor.
Villarreal ve oyuncu ile menajerler aracılığıyla temas kurulduğu belirtiliyor. İspanyol ekip ve Enes'ten olumlu yanıt gelmesi ve şartlar oluşması halinde transfer gerçekleştirilecek.
AMELİYAT OLDU
Sezonu Levante'de tamamlayan Enes Ünal, ligin tamamlanmasıyla ameliyat masasına yattı. 3-4 aydır kasık ağrıları bulunan ve buna rağmen forma giymeye devam eden oyuncu, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi.
Enes ameliyatıyla ilgili, "Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile" mesajını paylaştı.
18,4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER!
Genç yaşına rağmen attığı estetik gollerle dikkatleri çekmeyi başaran Enes Ünal, 2015'te 4.4 milyon euro'ya M. City'ye, 2017'de ise 14 Milyon Euro karşılığında İspanya'nın dev kulüplerinden Villarreal'e transfer oldu.
NURİ ŞAHİN ZİRVESİ!
Galatasaray’da, liste başı isimlerden biri Nuri Şahin. İdari menajer Şükrü Hanedar ve yardımcı antrenör Levent Şahin’in hafta içindeki Almanya seferinde 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için temaslarda bulunmuştu.
Fanatik'te yer alan habere göre Borussia Dortmund, kulüpte toplam 11 sezon forma giyen Nuri’ye gelecek planlarında yer vermiyor. Ancak bonservis konusunda da oyuncusunu zorlamayacak bir politika izliyor.
Dortmund, Nuri’nin bir takımla anlaşması durumunda futbolcusuna sıkıntı yaratmayacak ve makul bir fiyatla ayrılmasına izin verecek.
Dolayısıyla bu transferde Nuri Şahin ile Galatasaray arasındaki görüşmeler kilit rol oynuyor.
SÜREKLİ KONUŞUYORLAR!
Kurulan ilk temaslarda Nuri, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmeye oldukça sıcak baktığını söyledi. Üstelik Fatih Terim faktörü de Cim Bom’un elini güçlendiren önemli bir etken.
Nuri, yıllarca A Milli Takım’da hocalığını yapan Terim ile sürekli iletişim halinde ve yeniden kendisiyle çalışmak istiyor. Kısacası Galatasaray-Nuri Şahin flörtünde her şey olumlu ilerliyor.
BRUMA BOMBASI!
UEFA kısıtlaması nedeniyle ‘kemer sıkmak’ zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar, transferde sürpriz bir hamle düşünüyor.
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre aı başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok Avrupa takımıyla anılan Garry Rodrigues’in iyi bir rakama satılması durumunda bu boşluğun Bruma’yla doldurulması planlanıyor.
Yönetimle transfer görüşmeleri sırasında bu konuyu açan Fatih Terim’in, “Rodrigues’e mali açıdan tatmin edici, reddedilmeyecek bir öneri gelirse değerlendirelim. Yerine Bruma’yı kiralamaya çalışalım” dediği öğrenildi.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR!
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun başında Leipzig’e 13 milyon Euro’ya sattığı Bruma, Alman ekibinde istenileni veremeyince, kiralık listesine kondu.
İstanbul’daki hayatını çok özleyen ve Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı arzulayan 24 yaşındaki oyuncunun da eski takımına dönmek istediği bildirildi.
3. döneminde Fatih Terim’in özel isteğiyle 13 milyon Euro ödenerek Sporting Lizbon’dan transfer edilen Bruma, ayrıldığı için İmparator’la yalnızca 3 hafta çalışma imkanı bulmuştu.
Kendisine çok güvendiği Portekizli yeteneği istediği gibi değerlendiremeden Sarı-Kırmızılı kulüple yolları ayrılan tecrübeli hocanın, şimdi Bruma’nın dönüşüne oldukça sıcak baktığı öğrenildi.
41 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST!
Büyük umutlarla gittiği Leipzig’de başta 11’e girmeye başlayan Bruma, daha sonra yedeğe düştü. Yeniden form yakalayınca sezonun orta bölümünde tekrar 11’e dönen genç yetenek, son haftalarda ise kızağa çekildi.
Sezon boyunca Bundesliga’da oynadığı 29 maçta 4 gol ve 2 asist yapan Bruma, Şampiyonlar Ligi’nde ise hiç skora destek veremedi. Diğer kulvarlarla birlikte genç oyuncu, Alman ekibine toplamda 41 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
GÜNDEME HAKAN GELDİ!
Milan'ın Depay'ı alması halinde o bölgede oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun elden çıkarmak zorunda kalacağı belirtilirken Fatih Terim'in Türk yıldızı almak için bir kez daha devreye girebileceği belirtildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre İtalya'da bulunan Abdurrahim Albayrak'ın girişimde bulunma ihtimalinin de yüksek olduğu kaydedildi.
Gurbetçi oyuncu geçtiğimiz sezonun başında Bayer Leverkusen'den Milan'ın yolunu tuttu. Milan bu transfer için Alman ekibine 22 milyon Euro ödemişti.
Bu sezon başarılı bir sezon geçiren Hakan, Milan formasını 45 maçta giydi. Hakan bu maçlarda 8 gol 13 asistlik performans gösterdi.
Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Garry Rodrigues'in ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine bu kapsamda Rafal Kurzawa ismi geldi! Sol kanat oyuncusunun, Rodrigues'in yeirne transfer edilebileceği iddia edildi.
SELÇUK İNAN'IN YERİNE THOMASSON!
Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, geçtiğimiz sezonun ortasında gündeme gelen Adrien Thomasson ismine gözler yeniden çevrildi.
Cimbom, devre arasında Nantes'ın kapısını çalıp, ciddi bir bonservis bedeli talebi görünce geri adım atmıştı. 30 Haziran'da kontratı sona erecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunu bekleyen Aslan, harekete şimdi geçiyor.
Ndiaye'nin satılması ve Selçuk İnan'ın eskisi gibi etkili olamaması nedeniyle bu bölgeye mutlaka bir oyuncu almak isteyen sarı-kırmızılılar, piyasa değeri 8 milyon euro'yu bulunan Hırvat asıllı Fransız futbolcuyu ikna etmeye hazırlanıyor.
DEVLER GİBİ BÜYÜK KOZ!
Peşinde birçok Avrupa takımının olduğu öğrenilen 24 yaşındaki solak futbolcunun ikna edilmesi için Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak.
Merkez orta sahada hem defansif hem de ofansif özelliklerini çok iyi kullanabilen Thomasson, iki ceza sahasına da giriyor.
Bu sezon Fransa Ligue 1'de 36 maça çıkan Thomasson 5 gol atıp, 4 de asist yaptı. Fransa Kupası ile Lig Kupası'nda da 2 maça çıkan Thomasson, 2 kez fileleri sarstı.
YENİ WESLEY!
Bafetimbi Gomis'e yedek arayan Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Il Messagero gazetesi, sarı-kırmızılılar ve Lazio'nun Club Brugge'da oynayan Wesley için teklif yaptığını yazdı.
OKAN KOÇUK DEVREYE GİRDİ!
Sezonu İstanbulspor'da kiralık olarak tamamlayan Okan Kocuk, Galatasaray'da forma giymek için Bursa yönetiminden yardım istedi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Kendisi için 1 milyon euro isteyen yeşil-beyazlı yönetimden anlayış beklediğini iletti. Taffarel ve Muslera ile birlikte çalışmayı çok isteyen 22 yaşındaki eldivenin Bursaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
DENAYER ZORA GİRDİ!
Fotomaç'ta yer alan habere göre kiralık sözleşmesi biten ve M. City'ye geri dönen Jason Denayer'in kadroda kalması çok zor. Ada basınında Belçikalı yıldızı West Ham'ın 10 milyon euro'ya satın alacağı konuşuluyor. Diğer yandan Marsilya sportif direktörü Zubizarreta da Denayer konusunda ısrarcı.
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