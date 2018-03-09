Instagram kullanıcıları için en önemli şeylerin başında gönderilerinin daha fazla kişiye ulaşması geliyor. Bunun için de gönderilerin sistematik ve doğru zamanlarda paylaşılması bir hayli önemli. Bugüne kadar Instagram, gönderi zamanlama özelliğine izin vermediğinden dolayı kullanıcılar çareyi üçüncü parti uygulamalarda buluyordu. Ancak sosyal medya devi gelen tepkilere daha fazla sessiz kalamadı.

Instagram'dan yapılan açıklamaya göre artık gönderiler zamanlanabilecek. Instagram Graph API sayesinde, işletme hesabı kullanıcıları bundan böyle gönderilerini zamanlayarak istedikleri gün ve tarihte yayına alınmasını sağlayabilecek.

Bu özellik şu an için sadece işletme hesabı kullanıcıları için geçerli. Bireysel hesap kullanıcılarının gönderilerini zamanlayabilmek için ise 2019 yılına kadar beklemesi gerekiyor.