Okay Yokuşlu'ya West Bromwich'ten 8 milyon euro'luk teklif

Trabzonspor’da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ve en sonra Sivasspor’a attığı harika kafa golüyle takımının kazanmasında çok önemli rol oynayan Okay Yokuşlu, İngiliz takımlarının radarına takıldı. Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; bordo-mavili takımdaki oyunuyla Milli Takım’a kadar yükselen genç yeteneğe Premier Lig ekiplerinden West Bromwich’in talip olduğu ifade edildi. Ada ekibinin Trabzonspor’a 8 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenilirken, scout ekibinin sürekli Okay’ı izlediği belirtildi.

AVRUPA’YA AÇILMAK İSTİYOR

Devre arasında oyuncu satmayı düşünmeyen Trabzonspor yönetiminin ise İngiliz temsilcisine “Sezon sonu gelin, görüşelim” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Karadeniz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay’ın da artık Avrupa’ya açılmak istediği ve bunu yakın çevresine söylediği belirtildi.

okay yokuşlu

trabzonspor

West Bromwich Albion