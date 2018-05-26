Real Madrid ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, TSİ 21.45'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak. Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İKİNCİ FİNAL!

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981'den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.

SON RANDEVU 2014'TE OLDU!

İki takım son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki maçı 3-0, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadeleyi de 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi Final 2018 için en çok merak edilen konu maçın Türkiye'de hangi kanaldan yayınlanacağı. Real Madrid Liverpool final maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebileceksiniz.

SAAT: 21:45

HAKEM: Milorad Mazic

STAT: Olimpiyat

YAYIN: tivibu SPOR 2, TRT 1

REAL MADRID'IN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ!

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 37 resmi maç yaptı. Bunların 15'ini kazanan İspanyol ekibi, 11'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 52 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 43 gol gördü.

LIVERPOOL'UN İSPANYOL KARNESİ

İspanyol takımlarıyla 37 defa karşılaşan Liverpool, bunların 14'ünü kazandı. 11 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin, 12 maçı da berabere bitti. 46 gol atan ve 30 gol yiyen Liverpool, İspanyol ekipleriyle İngiltere dışında oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetti.

İSPANYOLLAR, CRISTIANO RONALDO'YA GÜVENİYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yüksek performansına güveniyor.

Zinedine Zidane teknik direktörlüğündeki Real Madrid, grup aşamasından katıldığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında zorlanmasına rağmen tecrübesiyle adını finalistler arasına yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.

Real Madrid, H Grubu'nda İngiltere'nin Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarıyla mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından grubunu Tottenham'ın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain, çeyrek finalde İtalya'dan Juventus, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Tottenham ve çeyrek final rövanşında Juventus oldu. Madrid ekibi, iki maçta da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

TAKIMI, RONALDO SIRTLIYOR!

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, önceki sezonlardaki gibi Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsan Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti.

Grup aşamasında 9, son 16 turunda 3 ve çeyrek finalde de 3 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, toplamda attığı 15 golle en yakın rakipleri Liverpoollu Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun 5 gol önünde krallık yarışında açık ara zirvede yer alıyor.

Madrid ekibinde Karim Benzema 4, Marcelo 3, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral, Marco Asensio, Luka Modric, Nacho, Casemiro ve Sergio Ramos birer gol kaydetti.





UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MAÇLARI

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuç H Grubu Real Madrid-APOEL 3-0 H Grubu Borussia Dortmund-Real Madrid- 1-3 H Grubu Real Madrid-Tottenham Hotspur 1-1 H Grubu Tottenham Hotspur-Real Madrid 3-1 H Grubu APOEL- Real Madrid 0-6 H Grubu Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2 Son 16 Real Madrid-PSG 3-1 Son 16 PSG-Real Madrid 1-2 Çeyrek final Juventus-Real Madrid 0-3 Çeyrek final Real Madrid-Juventus 1-3 Yarı final Bayern Münih-Real Madrid 1-2 Yarı final Real Madrid-Bayern Münih 2-2

REAL MADRID'IN KADROSU!

Kaleci:

No Adı O G 1 Keylor Navas 10 0 13 Kiko Casilla 2 0

Defans:

No Adı O G 2 Dani Carvajal 7 0 3 Jesus Vallejo 1 0 4 Sergio Ramos 10 1 5 Raphael Varane 10 0 6 Nacho 7 1 12 Marcelo 10 3 15 Theo Hernandez 3 0 19 Achraf Hakimi 2 0 34 Jose Leon - -

Orta saha:

No Adı O G 8 Toni Kroos 11 0 10 Luka Modric 10 1 11 Gareth Bale 6 1 14 Casemiro 11 1 17 Lucas Vazquez 10 1 18 Marcos Llorente 1 0 20 Marco Asensio 11 1 22 Isco 10 0 23 Mateo Kovacic 7 0 24 Dani Ceballos 4 0

Forvet:

No Adı O G 7 Cristiano Ronaldo 12 15 9 Karim Benzema 8 4 21 Borja Mayoral 4 1 29 Franchu - -

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)





LIVERPOOL TEK YENİLGİYLE!

Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu. Liverpool, play-off'lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetiminde play-off turunda Hoffenheim'ı iki maçta da yenerek "Devler Ligi"nde gruplara kalmayı başaran Liverpool, E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grup maçlarında Spartak Moskova ve Maribor'u 7-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Klopp'un öğrencileri, E Grubu'ndan 12 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Portekiz'in Porto, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester City, yarı finalde de İtalya'nın Roma takımlarını saf dışı bırakan Liverpool, finalde Real Madrid'e rakip oldu.

GOLLER SALAH VE FIRMINO'DAN

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu. Liverpool'daki ilk yılında birçok rekora imza atan ve çok sayıda ödül kazanan Mısırlı futbolcu Salah ile Brezilyalı yıldız Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formasıyla 11'er gol kaydetti. İngiliz ekibinde Sadio Mane 9, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu. Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar Play-off Liverpool - Hoffenheim 2-1, 4-2 E Grubu Liverpool - Sevilla 2-2, 3-3 E Grubu Liverpool - Spartak Moskova 1-1, 7-0 E Grubu Liverpool - Maribor 7-0, 3-0 Son 16 Liverpool - Porto 5-0, 0-0 Çeyrek final Liverpool - Manchester City 3-0, 2-1 Yarı final Liverpool - Roma 5-2, 2-4

LIVERPOOL'UN KADROSU

Liverpool'un Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No. Adı O G 1 Loris Karius 12 0 22 Simon Mignolet 2 0 52 Danny Ward 0 0

Savunma:

No. Adı O G 2 Nathaniel Clyne 2 0 4 Virgil Van Dijk 5 0 6 Dejan Lovren 13 0 17 Ragnar Klavan 8 0 18 Alberto Moreno 10 0 26 Andy Robertson 5 0 32 Joël Matip 8 0

Orta saha:

No. Adı O G 5 Georginio Wijnaldum 13 1 7 James Milner 12 0 14 Jordan Henderson 11 0 19 Sadio Mane 12 9 20 Adam Lallana 1 0 21 Alex Oxlade-Chamberlain 7 2 23 Emre Can 9 3

Forvet:

No. Adı O G 9 Roberto Firmino 14 11 11 Muhammed Salah 14 11 28 Danny Ings 4 0 29 Dominic Solanke 4 0

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

KUPA BEYİ REAL MADRID!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek Real Madrid, organizasyonun bu isimle düzenlendiği dönemde kupayı art arda üçüncü kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan 1992-1993 sezonundan bu yana hiçbir takım, kupayı üst üste üç kez müzesine götüremedi.

Real Madrid, 1992-1993'ten bu yana Kupa 1'de oynadığı 6 final maçını da kazanmayı başardı. Eflatun-beyazlı ekip, organizasyonda 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

İspanyol temsilcisi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynanan 1955-1992 yıllarında ise turnuvada 6 kez şampiyonluk elde etti. Avrupa futbolunun bir numaralı kupasındaki en başarılı takım konumundaki Real Madrid, bu süreçte 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 ve 1966 yıllarında mutlu sona ulaştı.

Başkent ekibi, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

1980-81 sezonundaki finalde yine Liverpool ile karşılaşan Madrid temsilcisi, Alan Kennedy'nin 82. dakikada attığı golle rakibine 1-0 mağlup oldu.

ZIDANE TARİH YAZABİLİR!

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmaları halinde bir ilki başaracak.

1992-1993'ten itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde eden Fransız çalıştırıcı, Liverpool'a üstünlük kurmaları durumunda üst üste üç şampiyonlukla rekorunu daha da geliştirecek.

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ile 2002'de bu başarıyı yakalayan 44 yaşındaki teknik adam, 2013-2014'te Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak eflatun-beyazlılar ile yine Kupa 1 şampiyonluğuna uzanmıştı.

FİNALLERİN TAKIMI REAL MADRID!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Liverpool ile karşı karşıya gelecek Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla final oynayan takım unvanını ele geçirecek.

Son ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanan Kupa 1'de şu ana kadar Real Madrid, İtalyan ekipleri Milan ve Juventus ile birlikte 6'şar kez final oynama başarısı gösterdi.

Real Madrid, Liverpool karşısında 7. kez finalde boy gösterecek.





İKİ KUPA DA AYNI BAŞKENTE GİDEBİLİR!

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde 1994 yılından bu yana ilk kez Avrupa'nın iki büyük kupası da aynı başkente gidecek.

Real Madrid'in rakibi Atletico Madrid, 16 Mayıs'ta oynanan finalde Olympique Marsilya'yı 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

1994 yılında ise Kupa 1 ve Kupa 2, İtalya'nın Milano kentine gitmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-0 yenen Milan, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda ise Salzburg'u iki maçta da mağlup eden Inter şampiyonluğa ulaşmıştı.

Real Madrid'in şampiyonluk turu atması durumunda da UEFA Süper Kupa'da ilk kez aynı kentin takımları karşı karşıya gelecek.

1994 yılındaki Süper Kupa organizasyonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Milan, Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Arsenal'ı 2-0 mağlup etmişti.

1,5 MİLYAR AVROLUK FİNAL!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1,5 milyar avroyu geçiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid kadrosundaki oyuncuların toplam piyasa değeri 962,5 milyon, Liverpool'dakilerin ise 548,5 milyon avro.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu, bu sezonun da en fazla gol atan ismi Cristiano Ronaldo, 120 milyon avroyla Real Madrid'in en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor.

İngiltere Premier Lig'de gol kralı olan Muhammed Salah da 80 milyon avroyla Liverpool kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak dikkati çekiyor.

Real Madrid'deki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Cristiano Ronaldo 120 milyon Toni Kroos 80 milyon Isco 75 milyon Marco Asensio 75 milyon Gareth Bale 70 milyon Casemiro 60 milyon Marcelo 60 milyon Dani Carvajal 60 milyon Raphael Varane 60 milyon Karim Benzema 50 milyon Sergio Ramos 50 milyon Luka Modric 40 milyon Mateo Kovacic 30 milyon Lucas Vazquez 25 milyon Nacho Fernandez 20 milyon Keylor Navas 18 milyon Theo Hernandez 15 milyon Jesus Vallejo 12 milyon Marcos Llorente 12 milyon Dani Ceballos 12 milyon Borja Mayoral 7,5 milyon Kiko Casilla 6 milyon Achraf Hakimi 5 milyon TOPLAM 962,5 milyon

Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Muhammed Salah 80 milyon Sadio Mane 60 milyon Roberto Firmino 50 milyon Virgil van Dijk 50 milyon Georginio Wijnaldum 30 milyon Alex Oxlade-Chamberlain 30 milyon Emre Can 28 milyon Adam Lallana 25 milyon Jordan Henderson 25 milyon Joel Matip 25 milyon Nathaniel Clyne 20 milyon Joe Gomez 18 milyon Dejan Lovren 17 milyon James Milner 12 milyon Simon Mignolet 12 milyon Alberto Moreno 12 milyon Andrew Robertson 10 milyon Loris Karius 8 milyon Danny Ings 8 milyon Dominic Solanke 8 milyon Trent Alexander-Arnold



8 milyon Ben Woodburn 5 milyon Ragnar Klavan 3,5 milyon Danny Ward 2,5 milyon Adam Bogdan 1 milyon Connor Randall 500 bin TOPLAM 548,5 milyon