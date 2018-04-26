Salı günü Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Roma'yı 5-2 mağlup eden Liverpool'da Mohamed Salah attığı iki gol ve yaptığı asistle yıldızlaşmıştı. Mısırlı yıldızın dünyanın gündemine oturan bu performansı sonrasında İspanya'da da gündem Salah oldu.

Yıldız futbolcu için Wikipedia'nın İspanya uzantısında açılan sayfada, kariyerinin 2009-2012 yılları arasında Getafe bulunuyor. Avrupa'da Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool'da top koşturan Salah için İspanya'da yayın yapan Diario SPORT, bir haber yaptı ve "Salah 2009-2012 yılları arasında Getafe'de ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Getafe Kulübü kısa süre içerisinde cevap verdi ve "Ortada gizemli bir durum yok Sport. Muhammed Salah bu 3 yılda Soldado'dan ve Pedro Leon'dan gol atmayı öğrendi." yazdı.