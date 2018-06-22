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İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?

İstanbul’da da bar işleten Sürensoy’un daha önce bir cinayete adının karıştığı ve saldırının da bundan kaynaklanan husumetten dolayı intikam amacıyla işlendiği öne sürüldü. Sürensoy’un İstanbul Beyoğlu’nda işlettiği Maymun Kulüp’te 1 Ocak 2018’de müşterilerle güvenlik görevlileri arasında kavga çıktığı, karşılıklı darp olayı nedeniyle tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.