Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan ile Trump, başta savunma ve askeri alandaki ilişkiler olmak üzere ikili iş birliğinin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı teyit etti.

Erdoğan ve Trump görüşmesinde Münbiç'te ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi vurgulandı.

İki liderin 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya geleceği belirtildi.