Ahmethan Köse kimdir? Sturm Graz - Fenerbahçe maçında Ahmethan Köse forma giyecek!

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe'de Ahmethan Köse, ilk 11'de forma giyecek ve Sturm Graz karşısında gol arayacak. Peki Ahmethan Köse kimdir?

AHMETHAN KÖSE KİMDİR?

Ahmethan Köse, 7 Ocak 1997 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk olarak 26 Eylül 2006 tarihinde ilk kez Kurttepe Spor'da lisanslı futbolcu oldu. Ardından 2008-2009 sezonunda Adanaspor'da amatör kulüpte forma giydi.

20 Eylül 2011 tarihinde Fenerbahçe amatör takımına transfer olan Ahmethan Köse, yıllar boyunca Fenerbahçe altyapısında forma giydi. 60 maçta forma giyen Ahmethan Köse, 34 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.

4 Temmuz 2017 tarihinde de profesyonelliğe geçiş yaptı ve Fenerbahçe'nin A takım futbolcusu oldu.

20 yaşındaki 1.82'lik genç santrafor Türkiye U16 takımında 15 kez, Türkiye U17 takımında 2 kez, Türkiye U18 takımında 2 kez ve Türkiye U19 takımında 3 kez forma giydi. Ahmethan Köse şu an Fenerbahçe U21 takımında forma giyiyor.

Aynı zamanda bu akşam Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Sturm Graz karşılaşmasında da forma giyecek olan Ahmethan Köse'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

STURM GRAZ - FENERBAHÇE

STAT: UPC-Arena

HAKEM: Ola Hobber Nilse

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Spendlhofer, Schoissengeyr (Sturm Graz) / Van Persie, Kjaer (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ozan Tufan, Josef, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan Köse

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

STURM GRAZ: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Lovric, Hierlander, Alar, Röcher, Zulechner

TEKNİK DİREKTÖR: Franco Foda

Ahmethan Köse

fenerbahçe

Ahmethan Köse kimdir?

Sturm Graz