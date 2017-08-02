ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor
FUTBOL

Trabzonspor transfer haberleri - Trabzonspor, Moussa Sissoko için Tottenham Hotspur ile anlaştı

Trabzonspor, Moussa Sissoko için Tottenham Hotspur ile anlaştı

Trabzon, Tottenham’ın Fransız yıldızı konusunda büyük aşama kaydetti. 28 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen Bordo- Mavililer’in Premier Lig ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı bildirildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:11:13 Güncelleme: 10:17:20

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor’da Muharrem Usta ve kurmaylarının Moussa Sissoko için harekete geçtiği ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, görüşmelerini sürdüren Bordo- Mavililer’in, ilk etapta 28 yaşındaki 10 numaranın kulübü Tottenham ile 1 yıllık kiralama konusunda el sıkıştığı dile getirildi. Yapılan prensip anlaşmasına göre Premier Lig ekibinden yıllık 6 milyon Euro kazanan Sissoko’nun yarı maaşını Tottenham karşılayacak. Trabzonspor Kulübü de geri kalan maaşını Fransız futbolcuya ödeyecek. Tottenham ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Anlaşma sağlandığı takdirde Sissoko özel bir uçakla Trabzon’a gelecek. Fırtına’nın transfer etmek için yoğun uğraş verdiği Moussa Sissoko, geçen sezonun başında Newcastle United’dan 35 milyon Euro bedelle Tottenham’ın yolunu tutmuştu. Premier Lig’deki son sezonunda 25 maça çıkan başarılı orta saha, 2 asist yaptı.

  • trabzonspor
  • Moussa Sissoko
  • Trabzonspor transfer haberleri
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER