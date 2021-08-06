Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 04 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 04 plaka hakkında...

04 NERENİN PLAKA KODU?

04 Plaka kodu Ağrı ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ağrı ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır.

AĞRI İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

Ağrı il olarak 04 plaka kodu ile temsil edilir ve her plakanın başında bu kod bulunur. Plakalarda 04 rakamlarını takip eden harfler ise o aracın Ağrı'nın merkez ve ilçelerinden hangisine ait olduğunu gösterir. Ağrı ilimizin merkez ve ilçe harf kodları şunlardır:

Ağrı Merkez İlçesi:

04 M 0001 ile 04 M 2999 aralığındaki harf gruplar

04 AC 001 ile 04 AZ 999 aralığındaki harf grupları

04 T 0001 ile 04 T 2999 aralığındaki harf grupları

04 Z 0001 ile 04 Z 4999 aralığındaki harf grupları

Doğubeyazıt:

04 D 0001 ile 04 D 9999 aralığındaki harf grupları

04 M 3000 ile 04 M 4999 aralığındaki harf grupları

04 T 3000 ile 04 T 4999 aralığındaki harf grupları

Patnos:

04 D 0001 ile 04 D 9999 aralığındaki harf grupları

04 M 3000 ile 04 M 4999 aralığındaki harf grupları

04 T 3000 ile 04 T 4999 aralığındaki harf grupları