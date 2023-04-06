Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 06 Nerenin Plakası? 06 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

06 nerenin plakası? 06 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden araçların kime ait olduğunu belirten ve o araçların, ilgili devlet kurumları tarafından tanınmasını sağlayan tabelalara araç taşıt plakası adı verilmektedir. Araçların bir nevi kimlik kartı olarak görülebilecek bu plakalar, her araca özgü olan harf ve rakam kombinasyonundan meydana gelmektedir. Türkiye’deki taşıt plakalarının başında ve sonunda rakamlar, ortasında ise harf ya da harfler yer almaktadır. Peki, 06 plaka numarası hangi ilin? 06 hangi şehrin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

06 Nerenin Plakası? 06 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Her araca hukuki bir sorumluluk veren ve bu araçların trafikte denetlenmesini sağlayan araç plakaları, tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkmış; oradan da dünyaya yayılmıştır. Peki, Türkiye’de 06 nerenin plakası? Ankara ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

06 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan 06 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı başkent Ankara’dır. 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara, 1962 yılında çıkartılan bir yönetmelik neticesinde 06 plaka kodunu almıştır.

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri olarak dikkat çeken Ankara’nın yüzölçümü 25.437 kilometrekare, nüfusu ise 5 milyon 846 bin 533’tür. Şehrin bu kalabalık nüfusu, ilde kullanılan araç sayısına da yansımış ve 2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ankara’daki trafiğe kayıtlı araçların sayısı 2 milyon 387 bin 460 olarak ölçülmüştür.

Sayıları 2 milyonu aşan bu araçlar arasında, kişilerin kullandığı hususi otomobillerden ağır tonajlı kamyonlara, hafif ticari araçlardan kamu hizmetine tahsis edilmiş hizmet araçlarına kadar tüm karayolu taşıtları yer almaktadır.

Ankara İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de araç plakaları hem il hem de o ile bağlı ilçelere göre gruplandırılmıştır. Plakaların ilk sırasında yer alan rakam kombinasyonları 81 vilayeti gösterirken; plakaların tam ortasında yer alan harf ve harf kombinasyonları ise o vilayete bağlı olan ilçeleri belirtmektedir.

Ankara’nın Merkez ilçeleri, Beypazarı ilçesi, Bala ilçesi, Çubuk ilçesi, Haymana ilçesi, Güdül ilçesi, Kızılcahamam ilçesi, Çamlıdere ilçesi, Kazan ilçesi, Nallıhan ilçesi, Ayaş ilçesi, Polatlı ilçesi, Şereflikoçhisar ilçesi, Güdül ilçesi, Etimesgut ilçesi ve Akyurt ilçesinin plaka harf kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 06 A 0001 – 06 A 9999
  • 06 AA 001 – 06 AZ 999
  • 06 AB 0001 – 06 AR 9999
  • 06 AA 0001 – 06 AZ 9999
  • 06 AGS 01 – 06 AGS 99
  • 06 AHA 01 – 06 AHZ 99
  • 06 AJA 01 – 06 ANZ 99
  • 06 APA 01 – 06 AZZ 99
  • 06 AAA 01 – 06 AZZ 99
  • 06 B 0001 – 06 B 9999
  • 06 BA 001 – 06 BZ 999
  • 06 BJK 01 – 06 BJK 99
  • 06 C 0001 – 06 C 9999
  • 06 CA 001 – 06 CZ 999
  • 06 CGR 01 – 06 CGR 99
  • 06 CHP 01 – 06 CHP 99
  • 06 D 0001 – 06 D 9999
  • 06 DA 001 – 06 DZ 999
  • 06 DNA 01 – 06 DZZ 99
  • 06 E 0001 – 06 E 9999
  • 06 EA 001 – 06 EZ 999
  • 06 ET 0001 – 06 EZ 9999
  • 06 EAA 01 – 06 EZZ 99
  • 06 F 0001 – 06 F 9999
  • 06 FA 001 – 06 FZ 999
  • 06 FAA 01 – 06 FZZ 99
  • 06 GA 001 – 06 GZ 999
  • 06 GAA 01 – 06 GZZ 99
  • 06 HA 001 – 06 HZ 999
  • 06 HBB 01 – 06 HBB 99
  • 06 HKA 01 – 06 HZZ 99
  • 06 H 0001 – 06 J 9999
  • 06 JA 001 – 06 JZ 999
  • 06 K 0001 – 06 K 9999
  • 06 KA 001 – 06 KZ 999
  • 06 KEM 01 – 06 KEM 99
  • 06 L 0001 – 06 L 9999
  • 06 LA 001 – 06 LZ 999
  • 06 LAA 01 – 06 LZZ 99
  • 06 M 0001 – 06 M 9999
  • 06 MA 001 – 06 MZ 999
  • 06 MAA 01 – 06 MZZ 99
  • 06 N 0001 – 06 N 9999
  • 06 NA 001 – 06 NZ 999
  • 06 NNN 01 – 06 NNN 99
  • 06 P 0001 – 06 P 9999
  • 06 PA 001 – 06 PZ 999
  • 06 R 0001 – 06 R 9999
  • 06 RA 001 – 06 RZ 999
  • 06 RAA 01 – 06 RZZ 99
  • 06 S 0001 – 06 S 9999
  • 06 SA 001 – 06 SZ 999
  • 06 SMY 01 – 06 SMY 99
  • 06 T 0001 – 06 T 9849
  • 06 T 9901 – 06 T 9999
  • 06 TA 001 – 06 TZ 999
  • 06 TAA 01 – 06 TZZ 99
  • 06 U 0001 – 06 U 9999
  • 06 UA 001 – 06 UZ 999
  • 06 UAA 01 – 06 ULZ 99
  • 06 V 0001 – 06 V 9999
  • 06 VA 001 – 06 VZ 999
  • 06 VAA 01 – 06 VZZ 99
  • 06 Y 0001 – 06 Y 9999
  • 06 YA 001 – 06 YZ 999
  • 06 YAA 01 – 06 YZZ 99
  • 06 Z 0001 – 06 Z 9999
  • 06 ZA 001 – 06 ZZ 999
  • 06 ZAA 01 – 06 ZZZ 99

Beypazarı İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 BAA 01 – 06 BJJ 99
  • 06 BJL 01 – 06 BKZ 99
  • 06 BTC 01 – 06 BTC 99
  • 06 BTM 01 – 06 BTM 99
  • 06 BTT 01 – 06 BTT 99

Bala İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 BLA 01 – 06 BLZ 99
  • 06 G 9750 – 06 G 9799
  • 06 T 9750 – 06 T 9799

Çubuk İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 CAA 01 – 06 CGP 99
  • 06 CGS 01 – 06 CHN 99
  • 06 CHR 01 – 06 CMZ 99

Haymana İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 DAA 01 – 06 DEN 99
  • 06 DER 01 – 06 DLR 99
  • 06 DAA 01 – 06 DMZ 99

Güdül İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 G 9850 – 06 G 9900
  • 06 T 9850 – 06 T 9900
  • 06 UMA 01 – 06 UZZ 99

Kızılcahamam İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 HAA 01 – 06 HAA 99
  • 06 HBA 01 – 06 HBA 99
  • 06 HBC 01 – 06 HBZ 99
  • 06 HCA 01 – 06 HJZ 99

Çamlıdere İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 JAA 01 – 06 JKZ 99

Kazan İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 JLA 01 – 06 JZZ 99

Nallıhan İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 NAA 01 – 06 NEU 99

Ayaş İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 BTA 01 – 06 BTA 54
  • 06 NMA 01 – 06 NMZ 99
  • 06 NOA 01 – 06 NZZ 99

Polatlı İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 PAA 01 – 06 PZZ 999

Şereflikoçhisar İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 SAA 01 – 06 SLZ 99
  • 06 SMZ 01 – 06 SZZ 99
  • 06 SAA 01 – 06 SMV 99

Güdül İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 G 9850 – 06 G 9900
  • 06 T 9850 – 06 T 9900
  • 06 UMA 01 – 06 UZZ 99

Etimesgut İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 ET 0001 – 06 EZ 9999
  • 06 EA 0001 – 06 ES 9999

Akyurt İlçesi Plaka Kodları:

  • 06 AAG 01 – 06 AAG 99
  • 06 AGA 01 – 06 AGR 99
  • 06 AGT 01 – 06 AGZ 99
  • 06 AIA 01 – 06 AIZ 99
  • 06 AOA 01 – 06 AOZ 99
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da çakmakla gelen facia!
GÜNDEM Antalya'da çakmakla gelen facia!
ABD'deki sosyal medya yasası Türki̇ye’de polemiğe yol açtı
GÜNDEM ABD'deki sosyal medya yasası Türki̇ye’de polemiğe yol ...
05 Nerenin Plakası? 05 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 05 nerenin plakası?
Son dakika: YSK'dan Emek ve Özgürlük İttifakı açıklaması
GÜNDEM YSK'dan Emek ve Özgürlük İttifakı açıklaması
Ankara'da sağlık çalışanına şiddet! Doktoru ve sekreterini yumrukladı - Güncel haberler
GÜNDEM Ardı arkası kesilmiyor! Doktoru ve sekreterini ...
Son dakika haberi: İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok dolu yağışı görülecek!
GÜNDEM İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok ...
Bursa'da endişelendiren toplu arı ölümlerin ardından çiftçilere uyarı! - Güncel haberler
GÜNDEM Endişelendiren ölümlerin ardından çiftçilere uyarı!
"Binamız çürüğe çıkacak" diye karot örneği aldırtmadılar! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM "Binamız çürüğe çıkacak" diyerek karot örneği ...
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü
GÜNDEM Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü
03 Nerenin Plakası? 03 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 03 nerenin plakası?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.