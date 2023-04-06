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Bilindiği üzere araç plakaları üzerinde yer alan rakam ve harf kombinasyonundan meydana gelmektedirler. Türkiye’de 07 nerenin plakası? Antalya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar...

07 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 07 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Antalya olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Teke Sancağı olarak Konya’ya bağlı olan Antalya, 1914 yılında il olmuş ve bu statü, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelik neticesinde ise tüm illere olduğu gibi Antalya’ya da bir plaka numarası tahsis edilmiş ve Antalya’nın plaka kodu 07 olarak belirlenmiştir.

2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya’daki trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının sayısı, 1 milyon 317 bin 564 olarak belirlenmiştir. Antalya’da trafiğe kayıt edilmiş olan ve 07 plaka kodunu kullanan bu araçlar arasında, kamu görevinde kullanılan araçlardan, hususi olarak kullanılan otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Antalya İlçelerinin Plaka Kodları

Bilindiği üzere, tıpkı Türkiye’deki 81 vilayette olduğu gibi bu vilayetlere bağlı ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Plakaların ortasında yer alan harf ya da harf kombinasyonları, bize o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Antalya’nın Merkez ilçeleri, Akseki ilçesi, Alanya ilçesi, Manavgat ilçesi, Elmalı ilçesi, Korkuteli ilçesi, Finike ilçesi, Gazipaşa ilçesi, Kumluca ilçesi, Kaş ilçesi, Serik ilçesi ve Demre ilçesin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

07 A 0001 – 07 A 9950

07 A 9951 – 07 A 9970

07 AB 001 – 07 AZ 999

07 C 0001 – 07 C 1230

07 CAA 01 – 07 CZZ 99

07 D 0001 – 07 D 9999

07 DA 001 – 07 DZ 999

07 EA 001 – 07 EZ 999

07 F 0001 – 07 F 9999

07 FA 001 – 07 FZ 999

07 HA 001 – 07 HZ 999

07 KA 001 – 07 KZ 999

07 M 0001 – 07 M 1616

07 MA 001 – 07 MB 999

07 S 0001 – 07 S 9999

07 SA 001 – 07 SZ 999

07 T 0001 – 07 T 5578

07 VA 001 – 07 VZ 999

07 ZA 001 – 07 ZZ 999

07 Özel 001 – 07 Özel 999

Akseki İlçesi Plaka Kodları:

07 A 9951 – 07 A 9970

07 B 0001 – 07 B 9999

07 BA 001 – 07 BZ 999

07 C 4476 – 07 C 4500

07 Özel 400 – 07 Özel 500

Alanya İlçesi Plaka Kodları:

07 E 0001 – 07 E 9999

07 H 0001 – 07 H 9999

07 N 0001 – 07 N 9999

07 NA 001 – 07 NZ 999

07 NAA 01 – 07 NZZ 99

Manavgat İlçesi Plaka Kodları:

07 J 0001 – 07 J 5000

07 JA 001 – 07 JZ 999

07 L 0001 – 07 L 9999

07 LA 001 – 07 LA 999

Elmalı İlçesi Plaka Kodları:

07 P 0001 – 07 P 9999

07 PA 001 – 07 PZ 999

Korkuteli İlçesi Plaka Kodları:

07 RA 001 – 07 RZ 999

Finike İlçesi Plaka Kodları:

07 TA 001 – 07 TZ 999

Gazipaşa İlçesi Plaka Kodları:

07 U 0001 – 07 U 9999

07 UA 001 – 07 UZ 999

Kumluca İlçesi Plaka Kodları:

07 V 0001 – 07 V 9999

07 VA 001 – 07 VZ 999

07 VAA 01 – 07 VZZ 99

Kaş İlçesi Plaka Kodları:

07 Y 0001 – 07 Y 9999

Serik İlçesi Plaka Kodları:

07 YA 001 – 07 YZ 999

07 YAA 01 – 07 YZZ 99

Demre İlçesi Plaka Kodları:

07 Z 0001 – 07 Z 9999