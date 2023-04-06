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Haberler Gündem Trafik 07 Nerenin Plakası? 07 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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07 nerenin plakası? 07 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Her kara taşıtının hukuki sorumluluğunu gösteren, o araçların trafikte denetlenmesini saplayan ve her aracın tamponuna sıkıca sabitlenmiş olan tabelalara araç plakaları adı verilmektedir. Bir aracın kime ait olduğunu ve sorumluluğunun kimde olduğunu belirtmesinin yanında, devletin resmî kurumları tarafından da o aracın tanınmasını sağlayan bu plakalar, bu özellikleri sebebiyle araçların kimlik kartları olarak değerlendirilebilirler. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüm araçlar bu plakaları bulundurmak zorundadır. Peki, 07 plaka numarası hangi ilin? 07 hangi şehrin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

07 Nerenin Plakası? 07 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Bilindiği üzere araç plakaları üzerinde yer alan rakam ve harf kombinasyonundan meydana gelmektedirler. Türkiye’de 07 nerenin plakası? Antalya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar...

07 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 07 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Antalya olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Teke Sancağı olarak Konya’ya bağlı olan Antalya, 1914 yılında il olmuş ve bu statü, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelik neticesinde ise tüm illere olduğu gibi Antalya’ya da bir plaka numarası tahsis edilmiş ve Antalya’nın plaka kodu 07 olarak belirlenmiştir.

2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya’daki trafiğe kayıtlı olan kara taşıtlarının sayısı, 1 milyon 317 bin 564 olarak belirlenmiştir. Antalya’da trafiğe kayıt edilmiş olan ve 07 plaka kodunu kullanan bu araçlar arasında, kamu görevinde kullanılan araçlardan, hususi olarak kullanılan otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Antalya İlçelerinin Plaka Kodları

Bilindiği üzere, tıpkı Türkiye’deki 81 vilayette olduğu gibi bu vilayetlere bağlı ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Plakaların ortasında yer alan harf ya da harf kombinasyonları, bize o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Antalya’nın Merkez ilçeleri, Akseki ilçesi, Alanya ilçesi, Manavgat ilçesi, Elmalı ilçesi, Korkuteli ilçesi, Finike ilçesi, Gazipaşa ilçesi, Kumluca ilçesi, Kaş ilçesi, Serik ilçesi ve Demre ilçesin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 07 A 0001 – 07 A 9950
  • 07 A 9951 – 07 A 9970
  • 07 AB 001 – 07 AZ 999
  • 07 C 0001 – 07 C 1230
  • 07 CAA 01 – 07 CZZ 99
  • 07 D 0001 – 07 D 9999
  • 07 DA 001 – 07 DZ 999
  • 07 EA 001 – 07 EZ 999
  • 07 F 0001 – 07 F 9999
  • 07 FA 001 – 07 FZ 999
  • 07 HA 001 – 07 HZ 999
  • 07 KA 001 – 07 KZ 999
  • 07 M 0001 – 07 M 1616
  • 07 MA 001 – 07 MB 999
  • 07 S 0001 – 07 S 9999
  • 07 SA 001 – 07 SZ 999
  • 07 T 0001 – 07 T 5578
  • 07 VA 001 – 07 VZ 999
  • 07 ZA 001 – 07 ZZ 999
  • 07 Özel 001 – 07 Özel 999

Akseki İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 A 9951 – 07 A 9970
  • 07 B 0001 – 07 B 9999
  • 07 BA 001 – 07 BZ 999
  • 07 C 4476 – 07 C 4500
  • 07 Özel 400 – 07 Özel 500

Alanya İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 E 0001 – 07 E 9999
  • 07 H 0001 – 07 H 9999
  • 07 N 0001 – 07 N 9999
  • 07 NA 001 – 07 NZ 999
  • 07 NAA 01 – 07 NZZ 99

Manavgat İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 J 0001 – 07 J 5000
  • 07 JA 001 – 07 JZ 999
  • 07 L 0001 – 07 L 9999
  • 07 LA 001 – 07 LA 999

Elmalı İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 P 0001 – 07 P 9999
  • 07 PA 001 – 07 PZ 999

Korkuteli İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 RA 001 – 07 RZ 999

Finike İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 TA 001 – 07 TZ 999

Gazipaşa İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 U 0001 – 07 U 9999
  • 07 UA 001 – 07 UZ 999

Kumluca İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 V 0001 – 07 V 9999
  • 07 VA 001 – 07 VZ 999
  • 07 VAA 01 – 07 VZZ 99

Kaş İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 Y 0001 – 07 Y 9999

Serik İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 YA 001 – 07 YZ 999
  • 07 YAA 01 – 07 YZZ 99

Demre İlçesi Plaka Kodları:

  • 07 Z 0001 – 07 Z 9999
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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