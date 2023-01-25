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Bizler sizin için bu konuyu detaylı bir şekilde araştırdık ve bilmeniz gereken her şeyi hazırladık. 0850 nerenin kodu? Yani +09 850 numara kodu nereye, kime ait bunları öğreneceksiniz.

O yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçeceğiz.

0850 Numara Sorgulama

0850 nerenin kodu ?

0850 ile başlayan bütün numaralar aslında Türkiye’ye aittir. 850 bütün ülke tarafından da bilineceği üzere bir telefon kodu ve özellikle şirketler, operatörler ya da benzer firmalar hep bu kod üzerinden arama yaparlar.

Peki 0850 ile başlayan numara nereye ait, bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Öncesinde sizlere bazı uyarılarda bulunmak ve önemli bilgiler paylaşmak istiyoruz.

- 0850 çok yüksek oranda kurumsal firmalar ve şirketler tarafından kullanılıyor.

- Ama bazen dolandırıcılar tarafından da 0850 alan kodu kullanılabiliyor.

- Eğer telefonunuz bilinmeyen ya da kayıtlı olmayan numaraları spam olarak bildirmenize izin veriyorsa bu telefon kodunu araştırmalısınız.

- Buna ek olarak müşteri hizmetlerinin büyük bir çoğunluğu da bu kodu kullanıyor.

+9 0850 telefon kodu nereye, kime ait merak ediyorsanız tam numarayı yazarak internette araştırma yapabilirsiniz. Bazı durumlarda aynı numaranın çok fazla kişiyi aradığını ve o insanların da bundan rahatsızlık duyduğunu görebilirsiniz. Şikayet edenlerin yorumlarını inceleyebilirsiniz.

0850'li Kurumsal Telefon Numaraları

Sizlere sunduğumuz bilgilerden sonra 0850 ile başlayan numara nereye ait diye merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi size ek bir bilgiden daha bahsedelim. Burada ayrımı çok iyi yapabilmeniz gerekiyor. 0850 ile +850 farklı ülkelere ait kodlardır. 0 ile başlayan Türkiye’ye aitken 850 olan Kuzey Kore’nin telefon hattıdır. Bu sebeple eğer dikkat ederseniz sizi arayan numaraların tamamı 0 ile başlar.

Peki bu noktada 0850’li kurumsal telefon numaralarını hangi firmalar tercih ediyor?

- Telefon operatörleri / Telekomünikasyon firmaları

- Trendyol, Hepsiburada gibi firmaların müşteri hizmetleri

- Bankaların müşteri hizmetleri

- Kargo firmalarının çalışanlarına verdiği numaralar da 0850 ile başlayabiliyor.

Bu bilgilere ek olarak şunu da belirtebiliriz 0850 ile başlayan kurumsal bir numara almak oldukça basit bir işlem gerektiriyor. Eğer buna ihtiyacınız varsa ve almalıysanız siz de başvuru yaparak kısa sürede 0850 ile başlayan aboneliğinizi oluşturabilirsiniz. Üstelik ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz.

Ama tabi bunların sınırsız hak veriyor olmasının bazı dezavantajları da bulunuyor. Evet, istediğiniz gibi rahatça 0850 alan kodlu bir numara oluşturabilirsiniz ama bunu dolandırıcılar da oluşturabiliyor. Tam da bu sebepten telefonla konuşurken özellikle de bu kodla bir telefon aldıysanız açmamaya çalışın.

Bazen de bankalar bizlere promosyon sunmak ya da daha fazla kredi çektirme yöntemi sunmak amacıyla ulaşıyor. İşte onların bizlere ulaştığı bütün telefonların kodları da aynıdır.

Sahte Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Burada sorulması gereken bir diğer önemli soru da karşınızdaki kişinin dolandırıcı olup olmadığını nasıl anlayacağınızdır. Bu sebeple telefon çaldığında karşıdan ses gelmiyorsa ya da size hiç alakanız bile olmayan bilgiler aktarıyorlarsa telefonu hemen kapatmalısınız.

Çünkü biliyorsunuz ki siz telefonla konuşurken o süre içerisinde bütün bilgilerinize ulaşmaları sadece birkaç dakikalarını alacak. Bu sebeple sizin temkinli olmanız fayda sağlayacaktır.

0850 ile başlayan kodların yanı sıra devamında gelen numaraya da dikkat edebilirsiniz. Bazıları bulundukları şehrin de koduyla devam edebiliyor.

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