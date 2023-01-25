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Haberler Yaşam MOSFET Nedir, Ne İşe Yarar? MOSFET Ölçümü ve Sağlamlık Kontrolü Nasıl Yapılır?
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MOSFET nedir, ne işe yarar? MOSFET ölçümü ve sağlamlık kontrolü nasıl yapılır?

Bir kısaltma olarak bildiğimiz MOSFETler günlük hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda çok fazla kullanım alanı bulunur ve bu sebeple de tam olarak ne işe yaradığını biliyor olmak size fayda sağlayacaktır.

MOSFET Nedir, Ne İşe Yarar? MOSFET Ölçümü ve Sağlamlık Kontrolü Nasıl Yapılır?
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Bunun yanı sıra MOSFET nedir, ne işe yarar? MOSFET ölçümü ve sağlamlık kontrolü nasıl yapılır gibi soruların da cevaplarını öğrenebileceksiniz. İşte hemen okuyarak bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Belki yeni şeyler de öğrenebilirsiniz.!

MOSFET Nedir? Ne İşe Yarar?

MOSFET, ‘Metal Oxide Semi-conductor Field Effect Transistor’ ün kısaltmasıdır. Türkçe karşılığının ‘metal oksit yarı iletkenli alan etki transistörü’ olduğunu söyleyebiliriz. Peki tam olarak MOSFET nedir ve MOSFET ne işe yarar?

MOSFETler, transistörlerin alan etkili çeşitlerinin geliştirilmiş türlerinden birisidir. Özellikle dijital devrelerde daha fazla kullanılırlar. Ne işe yarar dediğimizde de anahtarlama ve güç dengeleme işi yapmaya yaradığını söylemeliyiz. Tabi tek görevi bu değildir. Elektrik devrelerinde de çok önemli rolleri var.

MOSFET Sağlamlık Kontrolü Nasıl Yapılır?

MOSFETin kontrolünü yapabilmeniz için ihtiyacınız olan multimetredir. Bu cihazla ölçüm yapmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Bu cihazların çoğunda diyotları test etmek için kullanılan bir kademe bulunuyor. Hepsi MOSFETleri tetiklemek içindir.

Sağlamlık kontrolünü yapmak için ise ölçüm aletini gereken kademeye getirin. Aletin negatif ucu MOSFETin kaynak ucuna değdirilir. Eğer uç pozitif yöndeyse diğer tarafa değdirmeniz gerekiyor.

Aynı anda parmakla da dokunmanız gerekiyor. Bu durumda ölçü aleti yüksek değer gösterebilecek ve sağlamlık kontrolü de yapılmış olacak.

MOSFET karşılıklarının neler olduğunu da açıkladıktan sonra kısaca MOSFET formülleri hakkında da birkaç önemli bilgi aktarmamız gerekiyor.

MOSFET Formülleri Neler?

MOSFET ölçümü yapabilmeniz için formüllerinin de neler olduğunu bilmelisiniz. Formüller başta biraz karışık görünebilir ama merak etmeyin, kısa bir süre dikkatli incelediğinizde anlayacaksınız. Örneğin VGS=o iken ID= IDSS olmalıdır. Bunun gibi formüller ile sağlamlık kontrolü yaparken de rahatlıkla anlayabileceksiniz.

Sembolünü ise daha net bir şekilde internetten görebileceksiniz.

MOSFET Nerelerde Kullanılır?

Burada merak edilen bir başka konu da MOSFETin kullanım alanlarının daha geniş olması. İşte nerelerde kullanabileceğinize dair önemli ipuçları:

  • - Yüksek frekanslı elektronik devrelerde,
  • - Multimetre ya da voltmetre gibi ölçme aletlerinde
  • - Yüksek giriş empedanslı yükselteçte sıklıkla karşımıza çıkıyor.

Buna ek olarak MOSFET çeşitlerinden de bahsedelim. Tek tip MOSFET yoktur. İşte MOSFET tipleri ve ayrıntıları:

  • - N Tipi MOSFETlerde akım, D ucundan S ucuna doğru maddenin içinden geçiyor.
  • - P Tipi MOSFETlerde akım ise tam tersi yöndedir. Yani S ucundan D ucuna doğru P tipi maddenin içerisinden geçiyor.
  • - Bunun yanı sıra çoğaltan kanallı MOSFETlerden de bahsedelim. Normalde OFF durumundadırlar ve gerilim uygulanmadığı sürece D ve S uçlarından akım geçmeyecektir.

En önemli transistör çeşitlerinden birisi olan MOSFETler alanında uzman kişiler tarafından çokça kullanılır. Aralarında en sık kullanılan da dijital devrelerdir. Yüksek güç kontrolü yapabilmesi sağlıyor. Eğer MOSFET sürücü devrelerini de biliyorsanız hangi uçlara dikkat etmeniz gerektiğine de dikkat etmelisiniz. Diğer devrelerde olduğu gibi burada da bağlama ve sağlama kontrolü yapılması önem arz ediyor.

İşte MOSFET tam olarak bu alanlarda karşımıza çıkıyor. Eğer devrelerle bir ilginiz ya da bu konuda bilginiz yoksa mutlaka uzmanlık geliştirmeniz gerekiyor. Uzman değilseniz de bu konulara çok yanaşmadan önce iyice öğrenmelisiniz. Öncesinde sürücü devresi örneklerini inceleyebilirsiniz. Böylece içiniz daha rahat edecektir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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