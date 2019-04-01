Bu hafta Plüton, Satürn ve Güney Ay Düğümü Oğlak burcunda kavuşumda ilerliyor. Eskimiş, geçerliliğini yitirmiş, sistemler dönüşüyor. Yaşamdaki anlam arayışları artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor.

Bu yılın Güneş dönüşü haritasının etkileri açığa çıkarken hafta boyunca hırslı, statükocu, baskıcı tutumlar söz konusu olsa da Kuzey Ay düğümü Yengecin koruyan ve bütünü kavrayan yapısı ile bu söylemler yumuşayacaktır.

Yaşamlarımızda kontrol ve güç konularıyla yüzleşip, sağlıklı biçimde yönetmek için yeni tutumlar geliştireceğiz. Hafta boyunca uluslararası konularda, anlaşmalarda dikkatli davranılması gereken görünümler var.

Neptün Merkür kavuşumuna Jüpiter görünümü hafta ortasında iyimserlikle birlikte hayalperest tutumlar, gerçeklikten kopuk düşünceleri artırabilir.

Cuma günü Koç Yeni Ayı açılıyor. Enerji yenileniyor. Yenilenen koşullara uygun gelişmeler başlıyor. Coşkuyla, inat çatışırken başladığımız işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabiliriz.

Sabırsız ve tahammülsüz davrandığımız durumlar olası. İnanç çatışmalarına dayalı öfke artabilir.