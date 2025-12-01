1 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?
Bugün televizyon ekranlarında hangi dizilerin, filmlerin, programların ve yarışmaların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 1 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Gündüz ve öğle kuşağında dizi tekrarları ve farklı türde programlar izleyici karşısına çıkarken, akşam kuşağında dizilerin yeni bölümleri ile yerli ve yabancı filmler ekranlara gelecek. Peki, İşte bu akşam yayınlanacak yapımları merak edenler için 1 Aralık 2025 Pazartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
Televizyon ekranlarında her gün farklı diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Aralık ayının ilk gününde ekrana gelecek yapımları merak edenler 1 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çılgın Zengin Asyalılar
22:30 Çılgın Zengin Asyalılar
00:45 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
03:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti Bahar
02:45 Bahar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Taşacak Bu Deniz
03:05 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dilberay
22:50 Kuruluş Orhan
01:50 Gözleri KaraDeniz
04:30 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Efsane Futbol
01:30 Sakıncalı
03:45 İnadına Aşk
04:45 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
