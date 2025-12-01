Televizyon ekranlarında her gün farklı diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Aralık ayının ilk gününde ekrana gelecek yapımları merak edenler 1 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…