        Bugün televizyon ekranlarında hangi dizilerin, filmlerin, programların ve yarışmaların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 1 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Gündüz ve öğle kuşağında dizi tekrarları ve farklı türde programlar izleyici karşısına çıkarken, akşam kuşağında dizilerin yeni bölümleri ile yerli ve yabancı filmler ekranlara gelecek. Peki, İşte bu akşam yayınlanacak yapımları merak edenler için 1 Aralık 2025 Pazartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 01.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:16
        Televizyon ekranlarında her gün farklı diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Aralık ayının ilk gününde ekrana gelecek yapımları merak edenler 1 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çılgın Zengin Asyalılar

        22:30 Çılgın Zengin Asyalılar

        00:45 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

        03:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

        05:00 Söz

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti Bahar

        02:45 Bahar

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:45 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        03:05 Kasaba Doktoru

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Dilberay

        22:50 Kuruluş Orhan

        01:50 Gözleri KaraDeniz

        04:30 Kardeşlerim

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Efsane Futbol

        01:30 Sakıncalı

        03:45 İnadına Aşk

        04:45 Kefaret

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
