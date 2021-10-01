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1 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Açıklandı! Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte puan tablosu

Gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puanlıyor... Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan en yüksek puanı toplayan bir isim 5 altın bileziğin sahibi olurken yeterli puanı toplayamayan bir yarışmacı da yarışmaya veda etti.

1 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Açıklandı! Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte puan tablosu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta için her gün 4 gelin adayı, haftanın en yüksek puanını toplamak için mutfağa gidiyor. 1 Ekim Cuma günü haftanın finali bölümüyle ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da kimin birinci olduğu merak konusu oldu.

1 EKİM GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Ekim 2021'de yayınlanan 770. Bölümde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Yaren Maden-Filiz Kaya, Büşra Yılmaz-Asiye Keskinkılıç ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit çiftleri "Kadayıflı İrmik Helvası" ile yarıştılar.

Kayınvalidelerin puanlamasının ardından hafta boyunca en yüksek puanı alarak Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi olan isim Yaren oldu.

Günün en iyi tabağını çıkararak çeyrek altını alan isim de Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da

bu hafta elenen yarışmacı Büşra oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM PUAN TABLOSU

Yaren:23
Yeşim:22
Aslıhan:9
Büşra: 5

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