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        Haberler Sağlık 1 hafta boyunca her gün 3 hurma yerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

        1 hafta boyunca her gün 3 hurma yerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

        Hurma, tatlı bir atıştırmalık olmanın ötesinde, sağlığa birçok fayda sunan besleyici bir meyvedir. Özellikle Ramazan aylarında sıklıkla tüketilen hurmanın, sadece 3 adetini günde bir hafta boyunca yemek, vücudunuzda dikkate değer değişikliklere yol açabilir. Bu doğal enerji deposu meyve, içeriğindeki besin maddeleriyle vücut fonksiyonlarını desteklerken, günlük yaşantınızı olumlu bir şekilde etkileyebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:59
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        Bir hafta boyunca her gün düzenli olarak 3 adet hurma tüketmek, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Doğanın bu tatlı armağanı, içeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve lifler sayesinde vücudunuzda çeşitli değişikliklere neden olabilir. Peki, bu küçük meyvenin günlük diyetinize eklenmesiyle hangi sağlık avantajları elde edebilirsiniz?

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        HURMANIN FAYDALARI

        Hafızayı güçlendirir: Son zamanlarda hafıza kaybı problemi en çok duyulan şikayettir. İçinde A ve B vitamini olan hurma düzenli olarak tüketilirse hafıza kaybı problemini engelleyebilir.

        Kemik sağlığını güçlendirir: Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi profesörü Julie Garden-Robinson’a göre hurma kemik sağlığını destekleyen "bor" içerir.

        Sindirim problemlerini çözer: Lif açısından zengin olan hurma, sindirim sistemini düzenler. Yeterli ve dengeli lif alımı kabızlığı önler ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler.

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        Stresi azaltır: Hurma, vücudun beyin sağlığınızı iyileştiren serotonin ve norepinefrin üretmesine yardımcı olduğu gösterilen B6 vitamini de içeriyor. Bu maddelerde stres ve depresyon ile mücadele edilmesine destek oluyor.

        Enerji verir: Lif, potasyum, magnezyum, vitaminler ve antioksidanlar açısından zengin olan hurma, fruktoz sayesinde de vücuda enerji verir.

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        Cilde iyi gelir: B vitamini cildimiz için oldukça önemlidir. Hurma içinde bulunan B vitamini sayesinde cildin onarılmasına yardımcı olur. Cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamaya yardım eder.

        Kalp hastalıklarını önler: Kalp dostu bir besindir. Kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur.

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        Bağışıklığı güçlendirir: İçinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklığımızı güçlendirerek vücudumuzu mikroplara karşı korur.

        Kas ağrılarını ve krampları önlüyor: Hurma yüksek miktarda potasyum içeriğine sahip bir meyve. Uzmanlar, içeriğindeki potasyum sayesinde hurmanın kas ve eklem ağrısı, kramp, yorgunluk ile halsizlik gibi semptomlara iyi geldiğini söylüyor.

        Doğumu kolaylaştırır: Hurma, gebeliğin son birkaç haftasında tüketildiğinde, vücudu normal doğum sürecine hazırlayabilir ve erken doğumun önüne geçebilir.

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        HURMADAKİ VİTAMİNLER

        Protein

        Karbonhidrat

        Lif

        Magnezyum

        Kalsiyum

        Demir

        Potasyum

        Selenyum

        Çinko

        B1, B6 vitamini

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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