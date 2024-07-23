Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın "Terör örgütüne ağır bir darbe daha!" başlığıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu, söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.