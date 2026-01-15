Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü kavganın akrabalar arasında ‘elci olma' yüzünden çıktığı ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        1 kişinin öldüğü kavganın akrabalar arasında ‘elci olma' yüzünden çıktığı ortaya çıktı

        Adana'da iki akraba aile arasında tarım işçiliğinde 'elci olma' nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:42
        Adana'da iki akraba aile arasında tarım işçiliğinde ‘elci olma' nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        İKİ AİLE ARASINDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

        İHA'nın haberine ögre olay, 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gören, tarım işçiliğinde ‘elci olma' işi yapan akraba iki aile arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla göğsünden vurulan Übeyt Coşkun (45) yaşamını yitirirken, F.C. (23), F.E. (23), E.E. (58), M.T. (43) ve V.C. (18) de vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

        KAVGAYA 12 KİŞİ KARIŞTI

        Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu tarım işçileri 2 ay önce E.E.'in ailesinin safına geçtiği için aralarında husumet başladığını tespit etti. Übeyt Coşkun'un ailesinin E.E.'in aile üyeleriyle görüşüp maddi zarara uğradıklarını ve bunun giderilmesini istedikleri öne sürüldü. Cinayet dedektifleri, yaptıkları incelemede iki aileden kavgaya 12 kişinin karıştığını belirledi. Yaralıların hastanedeki tedavisinin ardından toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1'i ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

        10 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

        Emniyette götürülen şüpheliler, ifadelerinde silah kullanmadıklarını ancak kavga ettiklerini belirterek birbirlerine suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

