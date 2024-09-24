1. Lig'de ayrılık!

Trendyol 1. Lig'in 18. sırasında yer alan Adanaspor, Teknik Direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından el sıkıştığı yardımcısı François Ciccolini'yla yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her iki tarafında mutabakatı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini’ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.