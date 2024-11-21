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        1. Lig'de Başkent derbisi heyecanı

        Ankara'nın bir asrı aşmış iki kulübü MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 1. Lig'in 13. haftasında birbirlerine rakip olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:54
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        Trendyol 1. Lig'de Ankara derbisinde 23 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 87 yılı aşkın rekabetlerinde bir kez daha alt ligde birbirlerine rakip olacak.

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Ankara derbisinin rekabeti 87 yıl öncesine dayanıyor.

        Kuruluşlarının üzerinden bir asır geçmiş iki köklü kulüp, tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaştı. Bir alt ligde (1. Lig) sadece dört kez karşılaşan iki takımın bu kulvardaki maçlarında MKE Ankaragücü'nün üstünlüğü dikkati çekiyor. İki takım, 1980-1981 ve 2021-2022 sezonlarında 1. Lig'de birlikte yer aldı. Söz konusu sezonlarda oynanan 4 karşılaşmayı da başkentin sarı-lacivertli takımı galibiyetle tamamladı.

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        İLK MAÇ 87 YIL ÖNCE

        Süper Lig ve Türkiye Kupası dışında bu iki ekip, resmi maçlarda Türkiye Milli Küme (1936-1937) ve Ankara Profesyonel Ligi'nde (1955-1959) de karşı karşıya geldi.

        Başkent temsilcileri başta Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Kupası olmak üzere birçok özel maçta da birbirlerine rakip oldu.

        İki ekip arasında bilinen en eski maç, 1937 yılına kadar uzanıyor. 1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk maçı 21 Mart 1937'de oynandı.

        Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Milli Küme'de yapılan maçı Gençlerbirliği 4-2 kazanmıştı.

        SON 8 MAÇTA MKE ANKARAGÜCÜ ÜSTÜNLÜĞÜ

        İki ekip arasında oynanan son 8 maçta MKE Ankaragücü, rakibine kaybetmedi.

        MKE Ankaragücü'nü son olarak Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020'de 1-0 yenen Gençlerbirliği, daha sonraki 8 maçta rakibine diş geçiremedi.

        İki takım, bu sürede Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Kupası'nda 4, Süper Lig ve 1. Lig'de ikişer kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmaların 6'sını MKE Ankaragücü kazanırken, 2 maç berabere bitti.

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        7 Ağustos 2021'de oynanan TSYD Kupası'nda normal süre ve uzatmalar 0-0 berabere bitmiş, kupayı kazanan penaltılarla Gençlerbirliği olmuştu.

        Gençlerbirliği, rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.

        EN FARKLI GALİBİYET MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN

        İki takımın karşılaştığı maçlarda en farklı galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti.

        Başkentin sarı-lacivertli tarafı, 10 Şubat 1991'de Süper Lig maçında sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç ayrıca iki takım arasındaki en gollü derbi oldu.

        Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.

        YILLARDIR AYNI STADI KULLANIYORLAR

        MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Ankara'da yıllardır aynı stadı kullanıyor.

        Yıkılana kadar Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı, iki köklü kulübe de ev sahipliği yaptı.

        Bu stat yıkıldıktan sonra iki takım da şu an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.

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