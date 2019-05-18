Spor Toto 1. Lig'de 34 haftalık normal sezon, oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Abalı Denizlispor ve ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

Son hafta maçlarının ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Hatayspor, 4. bitiren Osmanlıspor, 5. basamaktaki Gazişehir Gaziantep ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, play-off'lara katılma hakkı elde etti.

Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off etabında Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile de Gazişehir Gaziantep eşleşti.

ALINAN SONUÇLAR:

Gençlerbirliği: 1 - Adana Demirspor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Cemal Bingül, Seyfettin Ünal

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Barış Başdaş, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Selçuk Şahin (Dk. 45+1 Bekir Yılmaz),Matei, Rahmetullah Berişbek (Dk. 39 Hakan Arıkan),Nadir Çiftçi, Deniz Yılmaz (Dk. 73 Mert Nobre)

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Süleyman Koç (Dk. 78 Emre Uğur Uruç),Semih Güler, Adil Demirbağ, Kaan Kanak, Traore, Erdal Öztürk (Dk. 61 Kage),Vedat Bora, Gladkyy, Berk Yıldız, Pote (Dk. 88 Levent Ayçiçek)

Goller: Dk. 6 Pote, Dk. 68 Kage (Adana Demirspor),Dk. 56 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 36 Taha Cengiz Demirtaş (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 57 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği),Dk. 65 Vedat Bora (Adana Demirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği, 2018-2019 sezonunu 70 puanla Abalı Denizlispor'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 58 yapan ve 6. sıraya yükselen Adana Demirspor ise play-off etabına kaldı. Adana Demirspor, play-off'ta ligi 3. sırada bitiren Hatayspor ile eşleşti. Öte yandan, Adana Demirspor'un ilk golünü atan Pote, 86. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Giresunspor: 3 - Altınordu: 1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Savaş Polat (Dk. 46 Tanase),Mehmet Taş, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Landel, Tevfik Altındağ, Kağan Miray Bağış, Volkan Okumak (Dk. 90 Alperen Aydın),Muhammet Reis, Yasin Ozan (Dk. 38 Skrbic)

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 75 Enes Kubat),Alican Özfesli (Dk. 46 Oğulcan Ülgün),Sefa Yılmaz, Okan Derici, Berkay Samancı, Anıl Koç, Murat Uçar (Dk. 83 Hüseyin Atakan Üner),Kerim Alıcı

Gol: Dk. 68 Landel, Dk. 79 Volkan Okumak, Dk. 90 Skrbic (Giresunspor),Dk. 13 Okan Derici (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 33 Çağlar Birinci, Dk. 77 Tevfik Altındağ, Dk. 81 Volkan Okumak, Dk. 87 Tanase, Dk. 90 Skrbic (Giresunspor),Dk. 34 Sefa Yılmaz, Dk. 55 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+1 Enes Kubat (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında Giresunspor, sahasında Altınordu'yu 3-1 yendi. Son haftaya 5. sırada gireden Altınordu, Giresunspor yenilgisiyle 7. sıraya geriledi ve play-off etabına kalma şansını kullanamadı.

Adanaspor: 1 - Osmanlıspor: 4



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Emrah Ünal

Adanaspor: Özer Enes Soylu, Freitas (Dk. 46 Özkan Taştemur),Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Enes Yasin Akyol, Bagayoko (Dk. 68 Mert Adar),Doğanay Kılıç, Vasile, Şahin Berk (Dk. 46 Mustafa Saltuk Ceviz),Eren Keleş, Ahmet Dereli

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek (Dk. 70 Okan Deniz),Galip Güzel (Dk. 78 Barış Zeren),Ali Ülgen, Muhammed Bayır (Dk. 62 Ali Eren İyican),Ndiaye, Atakan Rıdvan Çankaya, Blagojevic, Todorovic

Goller: Dk. 22 İhsan Uğur Göktaş (kendi kalesine),Dk. 54, 81 ve 90 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor),Dk. 29 Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı kart: Dk. 55 Doğanay Kılıç (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 yendi. Ligi 4. sırada tamamlayan Osmanlıspor, play-off etabında Gazişehir Gaziantep ile eşleşti.

Karabükspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 6

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Hakan Karabalcık

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Berk Kervankıran, Abdullah Sezgin, Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Batuhan Kurt, Fatih Kızılay (Dk. 82 Muhammed Emin Acar),Doğukan Sabih Toksöz, Oğuz Eken (Dk. 63 Toykan Topuz),Cihan Aydın, Arif Bostancı (Dk. 75 Tuğrul Yavaşçı)

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Bjarnason, Yalçın Kılınç, Oğuz Ceylan, Erhan Çelenk (Dk. 61 Del Valle),Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Kenan Özer),Segbefia, Mehmet Erdem Uğurlu, Poepon (Dk. 65 Sow)

Goller: Dk. 8 Erhan Çelenk, Dk. 13 Poepon, Dk. 29 Uğur Arslan Kuru, Dk. 55 Segbefia, Dk. 60 Kenan Özer, Dk. 75 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep),Dk. 11 Arif Bostancı (Penaltıdan) Kardemir Karabükspor

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi.

Bu sonuçla normal sezon sonunda 5. sırada yer alan Gazişehir Gaziantep, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Gazişehir Gaziantep, play-off etabında Osmanlıspor ile eşleşti.

Geçen yıl Süper Lig'e veda eden, ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve bu sezon genç bir kadroyla mücadele veren Kardemir Karabükspor'un ise Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

Ligde 34 haftalık periyotta galibiyet alamayan ve 3 puanı silinen Kardemir Karabükspor, normal sezonu 0 puanla tamamladı. Karabük ekibi, en son geçen sezon 3 Şubat'ta Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup edebilmişti.