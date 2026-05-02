Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve programı belli oldu!

        1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve programı belli oldu!

        Trendyol 1. Lig'de normal sezon heyecanının tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de resmen belli oldu. Öte yandan play-off 1. tur maç programı da açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve programı!

        Trendyol 1. Lig’de normal sezon bugün oynanan 6 maçla tamamlandı. Süper Lig’e doğrudan yükselen takımların yanı sıra play-off eşleşmeleri de belli oldu.

        Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler, ilk iki sırayı olarak adlarını doğrudan Süper Lig’e yazdırdı. 74 puan ve averajla 3. sırada yer alan Esenler Erokspor da doğrudan play-off finalinde yer alma hakkı kazandı. 71 puanla Arca Çorum FK 4., 64 puanlı Sipay Bodrum FK 5., 63 puanlı Atko Grup Pendikspor 6’ncı, 60 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 7. sırayı alarak play-offa kalan diğer takımlar oldu.

        İşte play-off eşleşmeleri:

        Arca Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

        Sipay Bodrum FK – Atko Grup Pendikspor

        PLAY-OFF PROGRAMI BELLİ OLDU

        Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off 1. tur maçları, 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        İşte günün diğer sonuçları:

        Bandırmaspor 1-0 Sivasspor

        Bodrum FK 0-2 Sarıyer

        Çorum FK 1-1 Erzurumspor

        Esenler Erokspor 1-1 Pendikspor

        Iğdır FK 3-3 Amedspor

        Ümraniyespor 1-4 Ankara Keçiörengücü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
