1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve programı belli oldu!

Trendyol 1. Lig’de normal sezon bugün oynanan 6 maçla tamamlandı. Süper Lig’e doğrudan yükselen takımların yanı sıra play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler, ilk iki sırayı olarak adlarını doğrudan Süper Lig’e yazdırdı. 74 puan ve averajla 3. sırada yer alan Esenler Erokspor da doğrudan play-off finalinde yer alma hakkı kazandı. 71 puanla Arca Çorum FK 4., 64 puanlı Sipay Bodrum FK 5., 63 puanlı Atko Grup Pendikspor 6’ncı, 60 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 7. sırayı alarak play-offa kalan diğer takımlar oldu.

İşte play-off eşleşmeleri:

Arca Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Sipay Bodrum FK – Atko Grup Pendikspor

PLAY-OFF PROGRAMI BELLİ OLDU

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off 1. tur maçları, 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

İşte günün diğer sonuçları:

Bandırmaspor 1-0 Sivasspor

Bodrum FK 0-2 Sarıyer

Çorum FK 1-1 Erzurumspor

Esenler Erokspor 1-1 Pendikspor

Iğdır FK 3-3 Amedspor

Ümraniyespor 1-4 Ankara Keçiörengücü