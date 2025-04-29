1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında okullar da tatil olacak. Öğrenciler derslere 1 günlük ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 2 Mayıs herhangi bir tatil öngörmemektedir. Bu nedenle, öğrenciler 2 Mayıs Cuma günü derslerine gitmekle yükümlüdürler.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) resmi tatil kapsamında yer alıyor. Buna göre kamuda 1 günlük ara veriliyor.