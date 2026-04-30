Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, Aras Kargo, PTT kargo hizmet verecek mi, dağıtım yapacak mı?

        1 Mayıs'ta kargolar açık mı? 1 Mayıs Cuma günü MNG, Yurtiçi ve Aras Kargo dağıtım yapacak mı?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak idrak ediliyor. Resmi tatil olarak sayılan 1 Mayıs nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma durumu araştırılıyor. Konu hakkında kargo firmalarından arka arkaya açıklama geldi. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken kargo firmalarının çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun kapalı olacağı bu özel günde, kargoların hizmet verip vermeyeceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?

        1 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?

        Yurtiçi Kargo da 1 Mayıs nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Değerli Müşterilerimiz,

        1 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle tğm birimlerimiz kapalı olacaktır. 2 Mayıs Cumartesi günü itibariyle siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize 09.00 - 18.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        1 MAYIS'TA ARAS KARGO AÇIK MI?

        1 Mayıs'ta Aras Kargo resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.

        1 MAYIS'TA PTT KARGO AÇIK MI?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla PTT Kargo hizmetlerine ara verecek.

        1 MAYIS'TA MNG KARGO AÇIK MI?

        Resmi tatil kapsamında MNG Kargo da 1 Mayıs’ta faaliyet göstermeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
