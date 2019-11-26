Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan 'Grünes Gewölbe Müzesi’nde gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro değerindeki tarihi eser soygununun görüntüleri yayınlandı.

Alman medyasında yer alana haberlere göre, müzeye girmeden önce elektrik şebekesini çıkarttıkları yangınla sabote eden hırsızlar, içeriye küçük bir pencereden girdi.

Görüntülerde hırsızların mücevherlerin bulunduğu camdan dolabı balta ile kırdıkları ve üç mücevher koleksiyonunu çaldıkları görülüyor.

Müzedeki 10 salonda sergilenen eserler arasında çok sayıda mücevher ve değerli taş da bulunuyordu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer, hırsızların yaklaşık 1 milyar Euro'ya eş değer (yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira) hazine ve tarihi eser çaldığını açıkladı.