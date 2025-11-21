Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 1 milyon 750 bin TL kentsel dönüşüm desteği! Yarısı Bizden Kampanyası hangi şehirlerde geçerli, ödeme taksit seçenekleri ile hibe kaç TL?

        İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası 2025: Kimler başvuru yapabilir, ödeme planı belli mi?

        İstanbul'da deprem riskine karşı daha güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen "Yarısı Bizden" programında başvuru süreci devam ediyor. Bu kapsamda, riskli yapıların hızla dönüştürülebilmesi için hak sahiplerine hem karşılıksız destek hem de avantajlı kredi imkânı sağlanıyor. Kredi ödemeleri, inşaat ruhsatının alınmasından itibaren iki yıl sonra başlıyor ve ilk 12 aylık süreçte herhangi bir faiz uygulanmıyor. İşte "Yarısı Bizden" programında mevcut işleyişe dair öne çıkan noktalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da riskli binaların dönüştürülmesini hızlandırmayı amaçlayan “Yarısı Bizden Kampanyası” sürüyor. Bu programla, hak sahiplerine 875 bin TL’ye kadar hibe, aynı tutara kadar da uygun şartlarda kredi sağlanıyor. Destekten faydalanmak isteyenlerin, başvurularını kendi ilçelerindeki belediyelere yapmaları gerekiyor. Peki başvuru için hangi şartların sağlanması gerekiyor ve sunulan finansman olanakları nasıl işliyor? İşte “Yarısı Bizden” programına ilişkin öne çıkan temel bilgiler…

        2

        İSTANBUL VALİLİĞİ 73 BİN KONUTUN YENİLENDİĞİNİ AÇIKLADI

        İstanbul Valiliği, kentte 73 bin konutun "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında dönüştürüldüğünü bildirdi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da büyük dönüşümün devam ettiği belirtildi.

        Kentte 73 bin ailenin "Yarısı Bizden" kampanyasıyla yeni konutlarında hayatlarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2000 yılında kentin bina stokunun tamamının riskli olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün bina stokunun yüzde 60'ının güvenli hale getirildiği belirtildi.

        Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

        "39 ilçemizde 427 ayrı alanda, 248 bin 992 konut ve iş yerinin dönüşümüne devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şu ana kadar İstanbul'umuza sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 450 milyar lira yatırım yapıldı. İstanbul'umuzun büyük dönüşümünü sağlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile toplam destek miktarı 1 milyon 500 binden, 1 milyon 875 bine çıkarıldı. İstanbul'umuzda 73 bin konut, 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında dönüştürüldü."

        3

        YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.

        4

        PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?

        Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.

        5

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

        6

        KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?

        Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

        7

        GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

        İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

        8

        ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?

        Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

        9

        TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?

        Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!