Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 1 Nisan Hangi Burç? 1 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

1 Nisan hangi burç? 1 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye ilginiz var mı? Son zamanlarda insanlar hangi aylarda hangi burçlara denk gelindiğini merak ediyor. Peki, Nisan ayında doğduysanız hangi burca denk geliyor ve burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz?

1 Nisan Hangi Burç? 1 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

1 Nisan hangi burç? Buna ek olarak 1 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Sorularının cevaplarını aktaracağız. Eğer 1 Nisan’a doğduysanız hangi burç olduğunu öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar…

1 Nisan Hangi Burç? Yükseleni Nedir?

Öncelikle 1 Nisan burcu ne sorusunun cevabını verelim. 1 Nisan gününde doğan birisi Koç burcunda oluyor.

Genel olarak burçlar, gökyüzündeki 12 takımyıldızına verilen isimler olarak biliniyor. Ayrıca gökbilime ilgisi olanlar da bu konuları fazlasıyla merak ediyor. Her burcun kendine özgü bir özelliği ve hr bireyin de ayrı yükseleni vardır.

Peki, 1 Nisan yükseleni nedir?

Yükselen burçlar, saatlere göre de farklılık gösteriyor. Eğer 1 Nisan günü 05:30 ila 06:00 arasında doğduysanız yükselenininiz de Koç olacaktır. Buna ek olarak,

  • - 01:30 ila 03:00 arasınaysa Oğlak,
  • - 03:30 ila 04:00 arasındaysa Kova,
  • - 04:30 ila 05:00 arasındaysa Balık,
  • - 06:30 ila 07:00 arasındaysa Boğa,
  • - 07:30 ila 09:00 arasındaysa İkizler,
  • - 09:30 ila 11:30 arasındaysa Yengeç,
  • - 12:00 ila 14:00 arasındaysa Aslan,
  • - 14:00 ila 17:00 arasındaysa Başak,
  • - 17:30 ila 19:30 arasındaysa Terazi,
  • - 20:00 ila 22:30 arasındaysa Akrep,
  • - 23:00 ila 01:00 arasındaysa yükselenininiz Yay olacaktır.

Bu bilgileri unutmadan doğum saatinizi öğrenerek yükseleninizin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.

1 Nisan Burcu Özellikleri

1 Nisan burcu kadını ve erkeği farklı özelliklere sahip olabiliyor. Bu yüzden hem kadının hem de erkeklerin özelliklerini bilmek isteyebilirsiniz.

Öncelikle 1 Nisan burcu erkeği özellikleri neler onlara bakalım:

  • - Fiziksel özellik olarak uzun boylu ve uzun yüzlü olurlar
  • - Kol ve bacak kasları güçlü olur.
  • - Spora düşkün olurlar ve severler.
  • - Gülüşleri dikkat çekicidir
  • - Aynı zamanda uğurlu günleri Salı’dır.
  • - Terazi ile karşıt burçlara sahiplerdir ve kolay kolay anlaşamazlar.

Buna karşılık 1 Nisan burcu kadını özellikleri neler?

  • - Özellikle 1 Nisan doğumlu kadınlar dik kafalı ve inatçıdır
  • - Aynı zamanda tutkulu ve iddialıdır
  • - Korumacı bir içgüdüleri vardır
  • - Her zaman sevdiklerine destekçi olurlar
  • - Eğer iyi hissederlerse pozitif enerjilerini de çevreye yayarlar.

1 Nisan burcu yorumu da astrologlar ve bu alanda çalışmalar yapan kişiler tarafından açıklanıyor. 1 Nisan 2023 yılı için yapılan günlük yorumlarda da kişilerin hedeflerinin peşlerinden koşmaları gerektiğine dikkat çekiliyor. Aynı zamanda önünüze çıkacak olan fırsatları da benimsemeniz gerektiğine dair önemli uyarılar yapılıyor. Bunları dikkate alabilirsiniz.

1 Nisan’da Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

Aslında en çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de 1 Nisan’da doğan Türk ünlüler ve futbolcular.

  • - Reha Yurdakul
  • - Mehmet Özdilek
  • - Asım Pars
  • - Pars Tuğlacı
  • - Yalçın Menteş
  • - İlhan İrem
  • - Neşe Karaböcek
  • - Savaş Dinçel..

Aynı zamanda 1 Nisan’da doğan yabancı ünlüler ve futbolcuların kimler olduğunu da paylaşalım:

  • - Albert Anker
  • - Edwin Austin Abbey
  • - Debbie Reynolds
  • - Edmond Rostand
  • - Sergey Rahmaninov
  • - Maria Poliduri

1 Nisan hangi burç ve özellikleri neler? Bu soruların cevaplarını sizlere aktardık. Eğer 1 Nisan burcuyla ilgili merak ettikleriniz varsa bu yazıyı dikkatlice okumanızı öneriyoruz. Böylece aklınızdaki soru işaretlerini de geçirmiş olacaksınız.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yıllardır kuruyan su kaynağından depremden sonra su çıktı
YAŞAM Yıllar önce kurumuştu... Depremden sonra su çıktı
Diyarbakır'da kelebek göçü başladı
YAŞAM Diyarbakır'da kelebek göçü
Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı
YAŞAM Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların ...
Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor
YAŞAM Depremden önce uyandırmıştı... Yanından ayırmıyor
Baharla uyanan doğa Istranca Ormanları'nda renk cümbüşü sunuyor
YAŞAM Istranca Ormanları'nda renk cümbüşü
5 Haziran Hangi Burç? 5 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 5 Haziran burcu yükseleni, yorumu
4 Haziran Hangi Burç? 4 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 4 Haziran burcu yükseleni, yorumu
3 Haziran Hangi Burç? 3 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 3 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
2 Haziran Hangi Burç? 2 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 2 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
1 Haziran Hangi Burç? 1 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 1 Haziran burcu yükseleni, yorumu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.