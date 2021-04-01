Tüm dünyada insanların birbirlerine şaka yaptığı gün olarak bilinen 1 Nisan şaka günü bugün. Gelenek haline gelen 1 Nisan şakalarının bazıları güldürürken bazıları da sabrın sınırlarını zorluyor. Peki 1 Nisan şakaları nereden çıkmıştır? 1 Nisan nasıl ve neden kutlanır? İşte 1 Nisan şakaları ve 1 Nisan tarihçesi ile ilgili merak edilenler...

1 NİSAN ŞAKALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tüm dünyada gelenek haline gelen şaka günü, her yıl 1 Nisan'da kutlanır. Şaka günü olarak kabul edilen 1 Nisan'ın tarihçesi şu şekildedir; 1564 yılında Fransa kralı 9. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocağa aldırır. Yılbaşının bir ay ileri alınmasına alışamayan ve 1 Nisan'ı yılbaşı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı sene başı kabul edenlere ise "Nisan Balığı" adı verilir.