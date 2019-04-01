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1 Nisan Şaka Günü'nüz kutlu olsun! Bu günde en güzel şakaları yapmak istiyorsanız sizler için örnek şakalar hazırladık. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir. İşte en komik ve korku dolu şakalar...