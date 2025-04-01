1 Nisan şakaları 2025: Eşe, dosta, arkadaşa yapılmalık en güzel, komik, eğlenceli 1 Nisan şaka önerileri
1 Nisan, dünyanın dört bir yanında kutlanan ve insanların birbirilerine eğlenceli ya da ürpertici şakalar yaptığı bir gündür. Bu gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da şakalarla geçirilecek. Sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyenler en güzel ve orijinal şaka alternatifleri için araştırmalara başladı. Biz de haberturk.com olarak arkadaşlar ve aile bireyleri arasında kahkaha dolu anlara sahne olacak ilginç ve yaratıcı 1 Nisan şakaları için önerilerimizi sıraladık. İşte, eşe, dosta, arkadaşa yapılmalık en güzel, birbirinden komik, farklı, orijinal ve eğlenceli 1 Nisan şakaları.
1 Nisan Şaka Günü kutlu olsun! Her yıl Nisan ayının ilk günü kutlanan bu günde, insanlar tanıdıklarına birbirinden ilginç şakalar yapıyor, arkadaşları için türlü muziplikler düşünüyor. Bu günün gelmesiyle birlikte sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyenler farklı ve ilginç şaka alternatifleri arayışına başlıyor. Yapılacak şakanın anlaşılmaması için orjinal ve eşsiz şaka planları düşünülüyor. İşte eşe, dosta, arkadaşa yapabileceğiniz en güzel, birbirinden komik, farklı, orijinal ve eğlenceli 1 Nisan şakaları için örnekler haberimizde...
EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2025
İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin.
Bilgisayar faresinin altına gülen yüz fotoğrafı koymak.
Abajurun içine girmiş kağıttan böcek yapmak.
Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın. Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...
Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz.
Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.
Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.
İş arkadaşınızın koltuğunun altına havalı korna bağlamak.
SEVGİLİYE VE EŞE YAPILACAK ŞAKALAR
Sevgilinize ayrılmak istediğinizi söyleyerek onu korkutmak.
Sevgilinize veya eşinize bir hata yaptığınızı ve aldattığınızı söylerek ona şaka yapmak.
ARKADAŞA YAPILABİLECEK ŞAKALAR
Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.
Kurban olarak seçtiğiniz iş arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın ya da koltuğa Japon yapıştırıcısı da sürebilirsiniz. Tercih sizin.
AİLEYE YAPILACAK 1 NİSAN ŞAKALARI
Soğandan lezzetli bir elma şekeri yapmak.
Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz
Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...
1 NİSAN’DA NEDEN ŞAKA YAPILIYOR?
1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler.
1 Nisan'a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Nisan 1’in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocak’a aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.