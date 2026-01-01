Bugün PTT açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü PTT çalışıyor mu, resmi tatil mi?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihi, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Resmi tatillerde kamu kurumları faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple PTT'nin çalışma durumu postanede işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT şubelerinden nakit çekim, fatura tahsilatı, maaş ödemesi, paket gönderimi gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ''1 Ocak'ta PTT açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2026 PTT çalışma saatleri kontrol ediliyor. Peki 1 Ocak 2026 Perşembe günü bugün PTT çalışıyor mu, tatil mi? İşte yanıtı!
1 OCAK BUGÜN PTT AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak tarihi 2026 yılının ilk resmi tatili olacak.
Bu nedenle 1 Ocak Perşembe günü PTT kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
PTT NE ZAMAN AÇILACAK?
PTT şubeleri 2 Ocak 2026 Cuma günü açık olacak.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri hafta içi sabah 08.30’da açılır ve akşam saat 17.30’da kapanır. Öğle molası, 12.30’da başlar ve 13.30’da sona erer. Öğle arasında herhangi bir işlem yapılmaz.
Kapanış saatleri şubeler arası farklılık gösterebilmektedir. Bazı şubeler 16.30 ya da 17.00’ye kadar işlem yapmaktadır. Bu sebeple en doğru bilgiyi şubeye giderek ya da telefon aracılığıyla elde edebilirsiniz.
Cumartesi günleri, merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü belli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Pazar günü ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.
PTT çalışma saatleri (hafta içi): 08.30-17.30 (bazı şubelerde 17:00)
Öğle arası: 12:30 - 13:30
Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)
Pazar: Kapalı
2026 PTT’NİN KAPALI OLACAĞI RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı