1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatil mi? 1 Ocak'ta iş ve okul var mı?
Yeni yıl ile beraber vatandaşların gündeminde "1 Ocak tatil mi?" sorusu yer almaya başladı. Özellikle, kamu ve özel sektörde çalışanlar ile öğrenciler, bu sene Perşembe gününe denk gelen 1 Ocak'ın durumunu merak ediyor. 2026 yılı resmi tatiller takviminin açıklanmasıyla program da netleşti. Peki, 1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatil mi?
1 OCAK 2026 PERŞEMBE RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olarak geçiyor. Kamu sektörü ve okullar, resmi tatil kapsamında girerken, özel sektörde değişkenlik gösterebiliyor.
2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Perşembe 2026 — Yılbaşı (Resmî tatil)
19 Mart Perşembe 2026 — Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün tatil)
20 Mart Cuma 2026 — Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart Cumartesi 2026 — Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart Pazar 2026 — Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan Perşembe 2026 — Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Cuma 2026 — Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Salı 2026 — Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Salı 2026 — Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün tatil)
27 Mayıs Çarşamba 2026 — Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs Perşembe 2026 — Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs Cuma 2026 — Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs Cumartesi 2026 — Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz Çarşamba 2026 — Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Pazar 2026 — Zafer Bayramı
28 Ekim Çarşamba 2026 — Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün tatil)
29 Ekim Perşembe 2026 — Cumhuriyet Bayramı