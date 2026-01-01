Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Ocak tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak 2026 Perşembe tatil sayılıyor mu, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

        1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatil mi? 1 Ocak'ta iş ve okul var mı?

        Yeni yıl ile beraber vatandaşların gündeminde "1 Ocak tatil mi?" sorusu yer almaya başladı. Özellikle, kamu ve özel sektörde çalışanlar ile öğrenciler, bu sene Perşembe gününe denk gelen 1 Ocak'ın durumunu merak ediyor. 2026 yılı resmi tatiller takviminin açıklanmasıyla program da netleşti. Peki, 1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 00:04 Güncelleme: 01.01.2026 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yıl ile betaber, “1 Ocak tatil mi?” sorusu vatandaşların gündeminde yerini almaya başladı. Özellikle kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler, bu yıl Perşembe gününe denk gelen 1 Ocak’ın nasıl değerlendirileceğini merak ediyor. 2026 yılına ait resmi tatiller takvimi yayımlanmasıyla birlikte planlar da netleşti. Peki, 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil mi?

        2

        1 OCAK 2026 PERŞEMBE RESMİ TATİL Mİ?

        1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olarak geçiyor. Kamu sektörü ve okullar, resmi tatil kapsamında girerken, özel sektörde değişkenlik gösterebiliyor.

        3

        2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        1 Ocak Perşembe 2026 — Yılbaşı (Resmî tatil)

        19 Mart Perşembe 2026 — Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün tatil)

        20 Mart Cuma 2026 — Ramazan Bayramı 1. Gün

        21 Mart Cumartesi 2026 — Ramazan Bayramı 2. Gün

        22 Mart Pazar 2026 — Ramazan Bayramı 3. Gün

        23 Nisan Perşembe 2026 — Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Cuma 2026 — Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs Salı 2026 — Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        4

        26 Mayıs Salı 2026 — Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün tatil)

        27 Mayıs Çarşamba 2026 — Kurban Bayramı 1. Gün

        28 Mayıs Perşembe 2026 — Kurban Bayramı 2. Gün

        29 Mayıs Cuma 2026 — Kurban Bayramı 3. Gün

        30 Mayıs Cumartesi 2026 — Kurban Bayramı 4. Gün

        15 Temmuz Çarşamba 2026 — Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos Pazar 2026 — Zafer Bayramı

        28 Ekim Çarşamba 2026 — Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün tatil)

        29 Ekim Perşembe 2026 — Cumhuriyet Bayramı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?