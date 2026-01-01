Yeni yıl ile betaber, “1 Ocak tatil mi?” sorusu vatandaşların gündeminde yerini almaya başladı. Özellikle kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler, bu yıl Perşembe gününe denk gelen 1 Ocak’ın nasıl değerlendirileceğini merak ediyor. 2026 yılına ait resmi tatiller takvimi yayımlanmasıyla birlikte planlar da netleşti. Peki, 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil mi?