        1 Ocak'ta eczaneler açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü eczaneler çalışıyor mu?

        1 Ocak'ta eczaneler açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü eczaneler çalışıyor mu?

        Eczane çalışma saatleri 1 Ocak yeni yılın ilk günü merak ediliyor. 1 Ocak resmi tatil kabul edildiği için pek çok kurum kapalı oluyor. Bunlar arasında eczanenin olup olmadığı merak ediliyor. Peki 1 Ocak'ta eczaneler açık mı? 1 Ocak 2026 Perşembe günü eczaneler çalışıyor mu?

        Giriş: 01.01.2026 - 00:11 Güncelleme: 01.01.2026 - 00:11
        1

        1 Ocak’ta eczanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum yeni yılın ilk gününde hizmet vermiyor. Peki 1 Ocak 2026 eczaneler açık mı, nöbetçi eczane var mı?

        2

        1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

        1 Ocak 2026 Çarşamba günü resmi tatil. Eczanelerde 1 Ocak’ta tatil olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

        3

        ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

        Eczaneler, genel olarak hafta içi her gün sabah saat genellikle 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır. Bu saatler, il veya ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde eczanelerin çalışma saatleri genellikle daha esnektir ve akşamları daha geç saatlere kadar açık kalabilirler.

        Belirli bir eczanenin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için o eczanenin bulunduğu il veya ilçenin eczane nöbetçi listesini kontrol etmek veya ilgili eczanenin telefon numarasını arayarak bilgi almak en doğru yöntem olacaktır.

