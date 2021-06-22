Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı Genelgesi de hakkında en çok arama yapılan konu oldu. Peki İçişleri Bakanlığı Genelgesi açıklandı mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

21 Haziran 2021 İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 21 HAZİRAN'DA ALINAN KARARLAR

Bugünkü toplantımızda önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz hususların istişaresini yaptık.

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai d üzenine geçiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki maiplasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."