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        Haberler Bilgi Gündem 1 Temmuz Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        1 Temmuz Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        1 Temmuz Salı güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 1 Temmuz Salı Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 00:28 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:28
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        Güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatleri itibarıyla hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 1 Temmuz Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının (Artvin kıyıları hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 22°C, 28°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İZMİR 24°C, 37°C

        Az bulutlu ve açık.

        ANKARA 14°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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