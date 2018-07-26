Malatya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 19 yaşındaki genç kızın karnında tespit edilen 6 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.
İHA'nın haberine göre; yaklaşık 1 yıldır karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvurun Tuğçenur Kuzeyi, her seferinde reçetesine yazılan mide ilaçlarını kullandı ancak hiçbir ilaç Tuğçenur’un ağrılarını dindirmedi. Son olarak kentteki özel bir hastaneye giden genç kız, burada tedavi altına alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin tarafından muayene edilen, tetkik ve tahlilleri yapılan hastanın karnının içini dolduran ve sağ yumurtalıktan köken alan kitle olduğu saptandı.
Acilen ameliyata alınan Tuğçenur Kuzeyi’nin karnından 3 saat süren ameliyatın ardından 6 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası vücudundan çıkan parçayı görünce neye uğradığını şaşıran genç kız kısa sürede sağlığına kavuştu.
ERKEN TANI ÖNEMLİ!
Başarılı bir ameliyat yapıldığını aktaran Dr. Übeyt Akçin, “Daha yeni adet dönemleri başlayan bir hastamız, bize başvurduğunda karnında bütün karnını dolduran 6 kiloluk bir kitlesi mevcuttu. Daha önce hastaneye mide ağrısı şikayetleri ile gidip mide ilaçları kullanan bir hastaydı. Biz tanımızı koyduktan sonra kızımıza güzel bir ameliyat yaptık ve 6 kg’lık kitlesinden kurtuldu. Çok şükür rahim ve yumurtalığı sağlıklı, ilerki dönemlerde herhangi bir problem yaşamayacak” ifadelerini kullandı.
Kadınların mutlaka yıllık kadın-doğum kontrolünden geçmesi gerektiğini aktaran Akçin, “Bu tür hastalarımızda erken tanı her hastalıkta olduğu gibi bunda da önemli olup kadın hastalarımız yaşları kaç olursa olsun mutlaka yıllık kontrol yaptırmalılar” şeklinde konuştu.
“BU YAŞTA BİR HASTADA BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLE GÖRÜLMESİ ÇOK NADİR"
Bu yaşta bir hastada bu kadar büyük bir yumurtalık kistinin görülmesinin çok nadir olduğunu kaydeden Akçin, iyi bir cerrahi teknik ile bu tür hastaların sağlığına kısa surede kavuşabildiğini söyledi. Dr. Übeyt Akçin ve ekibine çok teşekkür eden Tuğçenur Kuzeyi ise “Allah razı olsun, o olmasaydı belki daha kötü olabilirdim ama şimdi daha iyiyim” dedi.
“GEBE GİBİ DURUYORDU, PSİKOLOJİMİZ BOZULMUŞTU"
Kızının yeniden sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu büyük mutluluğu dile getiren Tuğçenur’un annesi Ayşe Kuzeyi de “Karnı çok büyüktü gebe gibi duruyordu bizim ailece psikolojimiz bozulmuştu ama şimdi hem kızım hem de ben çok iyiyiz” diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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