10 Aralık Beşiktaş saldırısında ölenler anıldı

Anma törenine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen, ilçe ve şube emniyet müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edildi. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı.

Şehitlerden Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım, "Her gün geliyorum, beyaz taşlara sarılıyorum ama ısıtamıyorum. Evlat acısı çok zor dayanamıyorum. Ben her gün buradayım. Gecenin yarısı şehitliğe geliyorum. Kadir kalkacak diye hep gelirim. Doktor yüzü bilmezdim, üzüntüden hasta oldum. Bacaklarımdan rahatsızım ama buraya gelince sanki kanat takılıyor bana uçarak geliyorum" dedi.

"ÖLÜM BİZE NE UZAK NE YAKIN"

Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşmasında görevli olduğu için Vodafone Park'a gittiğini belirten Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Komiser Şenol Kaptanoğlu ise "Bu mesleğe başlarken hiçbir arkadaşım iş anlamında yaklaşmadı. Hepsi vatanına sevdalı insanlar olarak başladı. Bir şehidimizin lafı vardı, 'Ölüm bize ne uzak ne yakın. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' demişti. Tim-47 direkt bana bağlı olduğu için hepsiyle mesai yaptım, hepsi pırlantaydı. Tam bir şehidin kusursuzluğu yönünde tarif edilebilecek insanlardı" diye konuştu.

Beşiktaş Vodafone Stadında, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuştu.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ANMA VİDEOSU

Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’da aralarında polislerin de bulunduğu 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Saldırının yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şehitleri andı.