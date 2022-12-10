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10 Aralık Beşiktaş saldırısında ölenler anıldı

İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016 günü meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polisler, şehadetlerinin 6’ncı yılında Edirnekapı Polis Şehitliği’nde anıldı. Şehit aileleri kabir başlarında gözyaşlarını tutamadı.

10 Aralık Beşiktaş saldırısında ölenler anıldı
10 Aralık Beşiktaş saldırısında ölenler anıldı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından stat çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan polisler, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anıldı.

Anma törenine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen, ilçe ve şube emniyet müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edildi. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı.

Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Kabir başında gözyaşı döken şehit aileleri, acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi.

"GECE YARISI ŞEHİTLİĞE GELİYORUM"

Şehitlerden Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım, "Her gün geliyorum, beyaz taşlara sarılıyorum ama ısıtamıyorum. Evlat acısı çok zor dayanamıyorum. Ben her gün buradayım. Gecenin yarısı şehitliğe geliyorum. Kadir kalkacak diye hep gelirim. Doktor yüzü bilmezdim, üzüntüden hasta oldum. Bacaklarımdan rahatsızım ama buraya gelince sanki kanat takılıyor bana uçarak geliyorum" dedi.

"ÖLÜM BİZE NE UZAK NE YAKIN"

Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşmasında görevli olduğu için Vodafone Park'a gittiğini belirten Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Komiser Şenol Kaptanoğlu ise "Bu mesleğe başlarken hiçbir arkadaşım iş anlamında yaklaşmadı. Hepsi vatanına sevdalı insanlar olarak başladı. Bir şehidimizin lafı vardı, 'Ölüm bize ne uzak ne yakın. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' demişti. Tim-47 direkt bana bağlı olduğu için hepsiyle mesai yaptım, hepsi pırlantaydı. Tam bir şehidin kusursuzluğu yönünde tarif edilebilecek insanlardı" diye konuştu.

Beşiktaş Vodafone Stadında, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuştu.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ANMA VİDEOSU

Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’da aralarında polislerin de bulunduğu 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Saldırının yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şehitleri andı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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