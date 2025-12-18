Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 10 gündür aranan Asya, bankta bulundu

        10 gündür aranan Asya, bankta bulundu

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 10 gün önce kaybolan bir çocuk annesi zihinsel engelli 24 yaşındaki Asya Acar, komşu Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından bir parkta bankta otururken bulunarak, ailesine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 21:54 Güncelleme: 18.12.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 gündür aranan Asya, bankta bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eşi cezaevinde olan bir çocuk annesi zihinsel engelli Asya Acar, geçen 8 Aralık'ta Hıdırağa Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

        Ancak, uzun süre dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu. Polis, Acar'ın bulunması için çalışma başlatırken, çevre ilçe emniyet birimlerine de bilgi verildi.

        Bugün Acar'ın Soma ilçesinde görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Acar'ı buradaki bir parkta bankta otururken buldu. Yürüyerek Soma'ya kadar gittiği ve çevredekilerin verdiği yiyeceklerde karnını doyurup, parklarda yattığı belirlenen Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Acar, ailesine teslim edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler