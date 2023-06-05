10 gündür kayıp kızını afişlerle arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 10 gündür kayıp kızını afişlerle arıyor
ABONE OL

Kızından 10 gündür haber alamayan anne afişlerle arıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi uyurken evden çıkan 15 yaşındaki Berfin Temizer'den, 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunduğu kızını, fotoğrafının bulunduğu afişleri duvar ve direklere asarak arayan Sevda Temizer, "Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi

10 gündür kayıp kızını afişlerle arıyor
DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşayan Sevda Temizer (36), 26 Mayıs akşamı açık öğretim lisesi 2'nci sınıfta okuyan kızı Berfin Temizer (15) ile bir süre vakit geçirdi. Temizer, ardından rahatsızlığı nedeniyle erken uyudu.

Sabah uyanan Sevda Temizer, kızı Berfin'in evde olmadığını fark etti. Anahtarını yanına alan Berfin'in, telefonu ve özel eşyalarını evde gören Sevda Temizer, yakın bir yere gittiğini düşündü. Ancak kızı dönmeyince endişelenip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Berfin'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak geçen 10 güne rağmen Berfin Temizer'e ulaşılamadı.

"SORUNU VE SIKINTISI YOKTU"

Sevda Temizer, Berfin'in fotoğrafının bulunduğu afişler bastırıp, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı. Karşılaştığı kişilere kızının fotoğrafını gösterip, gören olup olmadığını soran Sevda Temizer, "Berfin'den 10 gündür haber alamıyoruz. Herhangi bir sorunu ve sıkıntısı yoktu. Akşam işten dönünce, beraber vakit geçirdik. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda kızımı göremedim. Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Her yere baktım. Ancak yine de bulamadım. Allah rızası için gören varsa bize ulaşsın" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pazarkule'de peron sayısı arttı, geçişler hızlandı
GÜNDEM Pazarkule'de peron sayısı arttı, geçişler hızlandı
Son dakika haberi: İYİ Partili Mustafa Cihan Paçacı TBMM Başkan adayı oldu
GÜNDEM İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu
ZLATAN IBRAHIMOVIC
GÜNDEM ZLATAN IBRAHIMOVIC
Mersin'deki düğünde çıkan kavga cinayetle bitti: Aracına binmek isterken... - Son dakika haberler
GÜNDEM Düğünde çıkan kavgada başından vuruldu!
Tersaneden denize düşen genç işçi öldü
GÜNDEM Tersaneden denize düşen genç işçi öldü
6 Haziran Salı Samsun’da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması!
GÜNDEM 6 Haziran Salı Samsun’da okullar tatil mi?
Son dakika: Onur Yaser Can davasında karar açıklandı! - Haberler
GÜNDEM Onur Yaser Can davasında karar açıklandı!
Kavgada başından vurulan genç öldü! - En son haberler
GÜNDEM Kavgada başından vurulan genç öldü
Şırnak'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı! Güvenlik korucusu hayatını kaybetti - Son dakika haberi
GÜNDEM Şırnak'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı!
Marmaris'te bir turistin köpeği kayboldu, polis hırsızı tespit etti
GÜNDEM Marmaris'te kayıp köpek operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.