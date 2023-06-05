10 gündür kayıp kızını afişlerle arıyor

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşayan Sevda Temizer (36), 26 Mayıs akşamı açık öğretim lisesi 2'nci sınıfta okuyan kızı Berfin Temizer (15) ile bir süre vakit geçirdi. Temizer, ardından rahatsızlığı nedeniyle erken uyudu.

Sabah uyanan Sevda Temizer, kızı Berfin'in evde olmadığını fark etti. Anahtarını yanına alan Berfin'in, telefonu ve özel eşyalarını evde gören Sevda Temizer, yakın bir yere gittiğini düşündü. Ancak kızı dönmeyince endişelenip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Berfin'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak geçen 10 güne rağmen Berfin Temizer'e ulaşılamadı.

"SORUNU VE SIKINTISI YOKTU"

Sevda Temizer, Berfin'in fotoğrafının bulunduğu afişler bastırıp, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı. Karşılaştığı kişilere kızının fotoğrafını gösterip, gören olup olmadığını soran Sevda Temizer, "Berfin'den 10 gündür haber alamıyoruz. Herhangi bir sorunu ve sıkıntısı yoktu. Akşam işten dönünce, beraber vakit geçirdik. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda kızımı göremedim. Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Her yere baktım. Ancak yine de bulamadım. Allah rızası için gören varsa bize ulaşsın" diye konuştu.