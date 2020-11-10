Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 396.931'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 10.972 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

10 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

9 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867'ye ulaştı. Hasta sayısı 391 bin 739, vefat sayısı 10 bin 803, ağır hasta sayısı 2 bin 730, aktif hasta sayısı 44 bin 715 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferghandi, son günlerde Kovid-19 vakalarının zirvede seyrettiği başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısında bulundu.

Brezilya'da, aralarında salgından en çok etkilenen Sao Paulo'nun da bulunduğu 3 eyalette devam eden teknik bir arıza nedeniyle Kovid-19 vakaları ve ölü sayıları aktarılamıyor. Bu nedenle, Brezilya Sağlık Bakanlığının günlük Kovid-19 vakalarını açıkladığı 2 panel, 4 Kasım'dan bu yana veri aktarımında bulunmuyor.

Malezya Savunma Bakanlığı, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı'nın, kapsamı genişleterek Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Malaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde yarından başlayarak 6 Aralık'a kadar uygulanacağını duyurdu.

Kamboçya'da, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, başkent Phnom Pen ve civarındaki bir eyalette okulların 2 hafta kapatılacağı bildirildi.