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10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü Mesajları

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde anmak isteyenler, duygularını 10 Kasım mesajları ile sevdikleriyle paylaşıyorlar. Paylaşım yapmak isteyenler için en güzel resimli Atatürk resimli 10 Kasım mesajları galerisini haberimizde derledik. İşte 10 Kasım mesajları...

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  • 10 KASIM MESAJLARI Atatürk Resimli duygusal ve kısa İNDİR | 10 Kasım şiiri ve sözleri

    10 Kasım mesajları ve 10 Kasim şiileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü amak isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle Facebook, Instagram ve Twitter'dan paylaşım yapmak isteyenler için Atatürk resimli ve duygusal On Kasım mesajlarını haberimizde derledik. Haberimizde yer alan resimleri eve mesajları telif sorunu olmaksızın indirip paylaşım yapabilirsiniz. İşte Atatürk resimli On Kasım mesajları... 
  • 10 KASIM MESAJLARI Atatürk Resimli duygusal ve kısa İNDİR | 10 Kasım şiiri ve sözleri

    Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI Atatürk Resimli duygusal ve kısa İNDİR | 10 Kasım şiiri ve sözleri

    Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI Atatürk Resimli duygusal ve kısa İNDİR | 10 Kasım şiiri ve sözleri

    Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI Atatürk Resimli duygusal ve kısa İNDİR | 10 Kasım şiiri ve sözleri

    Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI Atatürk Resimli duygusal ve kısa İNDİR | 10 Kasım şiiri ve sözleri

    10 Kasım geldi

    Atam dünyaya gözlerini kapadı

    Dünya onun peşinden ağladı

    Tüm mendiller ıslandı

     

    Atam şu an Ankara’da

    Anıtkabir'de yatıyor

    Bu gün Dolmabahçe’de

    Dokuzu beş geçe öldü

     

    O büyük bir liderdi

    Dünyamızı kurtardı

    Cumhuriyeti kurdu

    Bizi korudu işte o bir lider

     

    Biz onu severiz

    Biliyoruz ki oda bizi sever

    İşte on kasım

    Atam dünyaya gözlerini kapattı
  • 10 KASIM MESAJLARI Atatürk Resimli duygusal ve kısa İNDİR | 10 Kasım şiiri ve sözleri

    Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    “Türk’üm, doğruyum’’ derken

     

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

    Sığmayan gururumsun.
  • 10 KASIM MESAJLARI Atatürk Resimli duygusal ve kısa İNDİR | 10 Kasım şiiri ve sözleri

    Atamız Şiiri

    O sabah güneş başkaydı

    Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

    İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

     

    Ağlıyorlardı...

    O sabah 1938 sabahı

    Saat tam dokuzu beş geçe

     

    Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

    Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

    Her şey o sabah oldu, işte o sabah

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