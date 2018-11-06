10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

İŞTE 10 KASIM'A ÖZEL ŞİİRLER

Okullarda düzenlenen bayrak törenleri

Okullarda düzenlenen bayrak törenleri, bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile gönderin sağında ve solunda bayrağa dönük olarak duran iki diğer öğrencinin, "hazır ol"da bayrağı selamlamasıyla başlar. Saat 09.05'te gelen siren veya boru sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. 10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında bu süre bir dakikadır. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir. Marşın bitimi ve görevli öğretmenin "rahat" komutu ile bayrak töreni tamamlanır. Tören boyunca Atatürk Büstü'nün sağ ve sol yanında biri kız, diğeri erkek iki öğrenci tarfından saygı nöbeti tutulur. Yarıya indirilen bayrak, ders günün sonunda yeniden tören yapılması gerekiyorsa tekrar tepeye çekilmez. Yeni tören seyyar direkli bir bayrakla yapılır. Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

10 Kasım'lara

Elveda demek son defa

Meğer ne zormuş Atama,

Barışmam, küstüm artık!

Bütün 10 Kasım'lara.

Bütün şiirler tek sana

Okunuyor içten ağıtla,

Barışmam, küstüm artık!

Bütün 10 Kasım'lara.

Hüseyin Yılmaz

İzindeyiz Ulu Önder

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 71 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Hüseyin Yılmaz

10 Kasım

Sensiz 10 kasım da, nasıl güleyim

Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

Albayrak yarıda, durur direğim

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

Hergün şehit geldi, millet kahroldu

Şehit anaları saçların yoldu

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

Güneşler tutuldu, ayda karardı

Ağladı ulusun bahtı karardı

10 kasımda ulus sana ağladı

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.



Ordular ilk hedef, akdeniz dedin

Savaşın sonunda zafere erdin

Sana yas tutuyor, şimdi milletin

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

Gündüz güneş idin, gecede aydın

Bütün devrimleri ülkeye yaydın

On kasım da aramızdan ayrıldın

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

Yazar:Su

Atatürk'üm

Türkiye'nin ortasında bir şehir var,

Şehrin ortasında bir müze;

Yatıyor orda Atatürk'üm

Vakur, mahzun.

Çeşmeler akmaz olmuş,

Dumanlar tütmez olmuş,

Yıl, bin dokuz yüz kırk dokuz yılıdır,

Şubat ayının on beşi.

Yol uzun, mevsim kış;

Dayan dizlerim dayan,

Uyan Atatürk uyan!

“Ey Türk gençliği” diye başlardı nutku.

Oku, hemşehrim Allah aşkına bir daha oku.

Türkiye'nin ortasında bir şehir var,

Şehrin ortasında bir müze;

Yapısı taştan

Şimdi yatıyor orda Atam,

Yaptıkları destan olmuş.

Rahmi DÖNMEZ

Varlık 1949

ATATÜRK YAZAR

Sordum seni;

Dağına, taşına Türkiye'min,

Herkes kendinden emin,

Yükseldi gür sesler;

Umutlar, sevgiler:

O biziz, O bizleriz.

Hepimiz bir parçayız

Atatürk'ten,

Bütün doğa,

Atatürk'ü anar,

Atatürk'ü şaşar.

Herşeydir OTürkiyem'de.

Göller, ırmaklar, ormanlar.

İmza imza Atatürk yazar.

Şair: M. Vasfi SARAL

Atatürk'üm

Dağlar rüzgarlarında, sular çağlayanında

Yalnız senin adını anıyor Atatürk'üm

Bütün ulus bu anda, bütün tarih bu anda

Öksüz bir evlat gibi yanıyor Atatürk'üm.

Ufuklara yaslanıp boynunu büken güneş

Derdini denizlere dağlara döken güneş

Göğsünü yırta yırta kalbini söken güneş

İçli bir gönül gibi kanıyor Atatürk'üm.

Nahit Nafiz Edgüer

10 Kasım Yolculuğu

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın işlediği bayrak.

On sekiz numaralı top arabasıyla

Efem, Rasattepe' ye çıkacak.

Bürümcük gömleği atmış sırtından,

Kurşun tabutları “zırh” diye giymiş.

Selâma durmuş yolunda ağaçlar,

Bayraklar önünde başını eğmiş.

Ağır ağır geçiyor halkın içinden,

Pelerini rüzgarda alev alev.

Eli, kılıç kabzasında olmalı...

Karargâhına gidiyor, sarışın Dev.

Omuzunda bir alev pelerin,

On sekiz kızın göz nuru bayrak.

On sekiz numaralı top namlusundan

Efem, gene konuşacak.



Ziya HANHAN

Atatürk Şiirleri

Ferit Ragıp TUNCOR 1958

10 Kasım atatürk şiirleri

Atam seni unutmayacağız,

Her zaman anacağız,

Kalbimizde saklı tutacağız,

Sana veda edemiyoruz.

Kükreyen sel gibisin,

Sen hepimizin önderisin,

Sen birtanesin,

Sana veda edemiyoruz.

Seni herkes sever,

Seni herkes över,

Eşsiz benzersizsin sen,

Sana veda edemiyoruz.

Güneş gibiydin sen,

Işık tuttun hayatımıza sen,

Bir kahramandın sen,

Sana veda edemiyoruz.

Bilge ÇAKMAK

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,

Karlı dağlar başına.

Her 10 Kasım sabahı,

Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Ata'm nerede?

Sensiz millet, öksüz burada.



Sanat, ilim, fen seninle.

Sevinen, gülen seninle.

Olmak isterdik inan,

Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?

Kuşlar, Ata'mdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,

Bugün, sanki seni bekler.

Zengin millet hayalin,

Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.

Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

Hüseyin Celep

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