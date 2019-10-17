Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk her 10 Kasım'da olduğu gibi bu senede anılacak. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Ulu önderi anmak için her sene 10 Kasım saat 09.05'te hayat duruyor ve Atatürk'e saygı duruşunda bulunuluyor. O gün okullarda da çeşitli etkinlikler yapılıyor, öğrenciler en anlamlı şiirlerle Atatürk'ü anıyor. Atatürk'ü anmak için 10 Kasım şiirlerinden birkaç örnek haberimizde.
10 KASIM ŞİİRLERİ - SÖZLERİ
ATATÜRK’Ü DUYMAK
Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi,
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.
Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.
Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık kaynak gibi.
En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.
Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.
BEHÇET NECATİGİL
ATATÜRK ÖLMEDİ
Atatürk ölmedi,
Yüreğimde yaşıyor,
uygarlık savaşında
bayrağı o taşıyor,
her gücü o aşıyor.
Türklüğü güç veren devrimler senin,
yurduma çizdiğin aydın yol senin,
gençlik senin,
sen gençliğimsin,
ölmedin ölemezsin,
ölmedin ölemezsin.
ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ
Düşmana savaş açan,
Vatan için çarpışan,
Ölümü hiçe sayan,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Destana destan katan,
Yurdumuzu kurtaran,
Modern bir ülke kuran,
Atatürk’ün gençleriyiz.
Onsuz O’nu yaşayan,
İzinden ayrılmayan,
10 Kasım hüznü duyan,
Atatürk’ün gençleriyiz.
SAAT 9'U 5 GEÇE
Saat 9'u 5 geçe
Atam dolma bahçede
Gözlerini kapamış
Bütün dünya ağlamış
Doktor doktor kalksana
Lambaları yaksana
Atam elden gidiyor
Çaresine baksana
Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben Atama doymadım
Doysun kara topraklar
10 KASIM
Bir bulut inmiş, beyaz,
Karlı dağlar başına.
Her 10 Kasım sabahı,
Bir ateş düşer, döşüme.
Nerdesin, ey Atam nerede?
Sensiz millet, öksüz burada.
Sanat, ilim, fen seninle.
Sevinen, gülen seninle.
Olmak isterdik inan,
Ebediyen seninle.
Dağların, ak başı kar mıdır?
Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?
Yarım bıraktığın işler,
Bugün, sanki seni bekler.
Zengin millet hayalin,
Acep, neden emekler?
Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.
Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?
HÜSEYİN CELEP
ÖLMEZ ATATÜRK
Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK
Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı
Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
Vatanının yılmaz savunucusu
Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK
Vatan toprağını altın bilen
Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK
Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran
Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK
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