Ford, satışa sunduğu 2015 yılından bu yana Avrupa genelinde 38.000 adet Mustang sattı. 10 milyonuncu beyaz Ford Mustang GT V8 460 HP güç üretirken, 1964 yılında üretilen V8 motorlu Ford Mustang 164 HP güç üretiyordu. Tüm model yıllarından 60'tan fazla Ford Mustang kullanıcısı kendi araçları ile ABD’de bir araya geldi ve adaşı P-51 Mustang savaş uçağı eşliğinde 10 milyonuncu Mustang’in kilometre taşı kutlamalarına katıldı.

Ford Mustang yarım asırdır Amerika’nın ve üst üste üç yıldır dünyanın en çok satan spor otomobili. Ford’un Micihgan’da bulunan Flat Rock Fabrikası üretim hattından çıkan 10 milyonuncu beyaz renkli Ford Mustang GT V8 460 HP gücü altı vitesli manuel şanzımanla tekerleklere iletirken en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor.

1964 yılında üretilen ilk Ford Mustang aynı renge sahipti ve V8 motorun ürettiği 164 HP gücü üç vitesli manuel şanzımanla tekerleklere aktarıyordu.

EN ÇOK SATAN SPOR OTOMOBİL

IHS araştırma firması tarafından sağlanan A.B.D. spor otomobil segmenti yeni araç satış verileri doğrultusunda Ford’un 1966-2018 yılları analizlerine göre Mustang, son 50 yıldır Amerika'nın en çok satan spor otomobili.

Ford Mustang satışa sunulduğu 2015 yılından bu yana Avrupa genelinde 38.000 adet sattı. 2017 yılında Mustang için en önemli beş Avrupa pazarı; Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve İsveç oldu.

Ford Mustang; 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edilen 450 HP gücündeki 5,0 litre hacimli V8 de dahil olmak üzere güçlü motorlarla donatılıyor.

Bu motor Mustang’i sadece 4,3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırırken 12,1 lt/100 km tüketim ve 270 gr/km CO2 salınım değerleri sunuyor.

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