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10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran babaya gözaltı

Konya´dan Ankara´ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen Hüseyin Akbayır, Ankara'da gözaltına alındı.

10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdı!
DHA

Konya´dan Ankara´ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen Hüseyin Akbayır (46) Ankara'da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılan Akbayır, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi.

10 yaşındaki çocuğun merkez Selçuklu ilçesinde TIR kullanırken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyaya paylaşılması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

 

 

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